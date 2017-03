Autodiebe verschwinden mit zwei Audis

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt/Müllrose (MOZ) Zwei Pkw Audi sind am Wochenende in Eisenhüttenstadt und Müllrose gestohlen worden. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 25 000 Euro. Im ersten Fall verschwand ein A4 in der Dorfstraße im Eisenhüttenstädter Ortsteil Diehlo. Der Geschädigte hatte den Wagen am Sonnabend gegen 21.15 Uhr vor seinem Grundstück abgestellt und verschlossen. Gegen 23.45 Uhr war das Fahrzeug verschwunden. Im Pkw befanden sich unter anderem der Fahrzeugschein, der Führerschein und eine Bankkarte. Der Schaden wird mit 17 000 Euro beziffert. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass persönliche Dokumente nicht in abgestellten Fahrzeugen verbleiben sollten.