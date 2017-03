Marketing und Austausch ist alles

artikel-ansicht/dg/0/

Zeigen, "was wir in der Region anzubieten haben", so fasst Friedhelm Boginski das Ziel auch der 6. regionalen Verbrauchermesse zur Eröffnung am Sonnabend zusammen. In ländlich geprägten Regionen ist die eigene Präsentation manchmal gar nicht so leicht. Nicht selten ist Mund-zu-Mund-Propaganda der erste Schritt zum Erfolg.

Auf andere Leute zugehen, den Erstkontakt suchen - das kennt Petra Mielke auch. Die Gebietsverkaufsleiterin von "Haka", einem Hersteller von Haushalts- und Körperpflegeprodukten, arbeitet nur im Direktvertrieb. Dafür werden Berater direkt an Interessenten entsendet. Die muss man aber erst einmal finden. Viel werde mündlich an die Kunden herangetragen. "Wir suchen aber immer auch Partner, die unsere Produkte vertreiben wollen", sagt Petra Mielke. Über andere Aussteller habe sie von der Verbrauchermesse erfahren. Wie wichtig ein solides Netzwerk ist, berichtet nicht nur sie.

Frank und Marion Schminnes aus Bernau kennen diese geduldige Arbeit. Als Franchisenehmer der Firma "PartyLite" wollen sie ihre Duftkerzen nicht vor Ort verkaufen. Ihnen geht es darum, Kontakte zu knüpfen. "Im Freundeskreis haben wir angefangen und über Empfehlungen kommen wir zu unseren Kunden", erklärt Frank Schminnes. Über private "Partys", wie man das von Tupperware kennt, bringen sie ihre Produkte an den Kunden. Einen Laden führen sie nicht.

Ein Alleinstellungsmerkmal hat sich Uwe Röske geschaffen. Der Geschäftsführer der Firma Foliatec, die sich mit Glasfolien einen Namen gemacht hat, wirbt mit einbruchssichere Fensterfolien. Und sei damit "die Einzige im Barnim". Seine Firma ist Mitglied im Unternehmernetzwerk Schorfheide (U.N.S.), durch das die Messe organisiert wird. Bei den monatlichen Treffen lernen sich die Firmen kennen, sprechen Empfehlungen aus, tauschen sich aus. Neben "viel Marketing" und Messeauftritten sei das ein wesentlicher Erfolgsfaktor, so Röske.

Sich gegenseitig unterstützen - das ist es, worum es Andreas Wutskowsky geht. Der 55-Jährige ist der Kopf des Unternehmer Netzwerks Schorfheide. Sein Ziel ist eine gemeinsame Identität in der Region, ein landkreisübergreifendes Image zu schaffen. Und identitätsstiftend seien nun mal wirtschaftliche und kulturelle Angebote. Genau die müssten enger zusammenarbeiten. "Wir werden es nur gemeinsam schaffen", sagt er. Seiner Überzeugung nach sollten politische Grenzen dabei keine Berücksichtigung finden. Dass das funktioniere, zeigt er beispielhaft an der Stadt Pasewalk. Die Stadt in Mecklenburg-Vorpommern ist seiner Einladung zur Messe gefolgt, um sich auch in Barnim bekannter zu machen.

Bekannter werden und auffallen - das haben sich Claudia Riethbaum und ihre Kollegen von der Wohnungsbaugenossenschaft Eberswalde Finow (WBG) zur Aufgabe gemacht. Umrahmt werden die Mitarbeiter in den türkisfarbenen Schürzen von unzähligen Primeln, die sie an die Besucher verschenken. Vorab hat das Unternehmen über 3000 Einladungen an seine Mitglieder verschickt. Eine Werbemaßnahme, die gut funktioniere, sagt Claudia Riethbaum. Dabei sei der Erfolgsdruck nicht so groß. "Für uns ist es einfach. Wir greifen die ab, die in Berlin keinen Wohnraum mehr finden", erklärt die 32-Jährige.

Mindestens genauso auffällig ist die Hundestaffel der Johanniter-Unfall-Hilfe. Die fünf Vierbeiner, die Sarah Biederstedt und ihre Kollegen mitgebracht haben, ziehen alle Blicke auf sich. Der Besuch der Messe ist als Teil der Öffentlichkeitsarbeit für den Verein, der durch Spenden finanziert wird, unablässig. "Wir nehmen jede Gelegenheit wahr", sagt Sarah Biederstedt, stellvertretende Staffelleiterin.