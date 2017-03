16 rechte Übergriffe in zwölf Monaten

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Verein Opferperspektive verzeichnete 2016 einen starken Anstieg rechter Gewalt in Frankfurt. Die Zahl der Angriffe verdoppelte sich gegenüber 2015 von 8 auf 16. Die Grünen-Fraktion forderte den Oberbürgermeister nun in der Stadtverordnetenversammlung dazu auf, Position zu den kürzlich in Potsdam vorgestellten Zahlen und Analysen des Vereins zu beziehen und Konsequenzen aufzuzeigen.

Von den rechten Übergriffen in Frankfurt betroffen gewesen seien "vor allem Geflüchtete, ausländische Studierende und Menschen, die von den Tätern als politische Gegner identifiziert wurden", heißt es in dem Hintergrundpapier des Opferperspektive e.V. Die Attacken gingen dabei von Angehörigen eines vielschichtigen, gewalttätigen rechten Milieus aus. Und weiter: "Die politische Prägung der Täter resultiert dabei eher aus der Zugehörigkeit zu langjährig verstetigten rechten Subkulturen und Jugendcliquen als aus der Mitgliedschaft in rechten Organisationen. Viele der Täter kommen zudem aus ärmeren Verhältnissen und haben Suchtprobleme." Zwar teilten viele Frankfurter die Einschätzung, dass die Stadt Probleme mit rechten Gewalttätern habe. Doch die Sozialstruktur erschwere "eine bis in die Spitzen der Stadtverwaltung geführte politische Debatte um die manifeste rechte Gewalt in Frankfurt", kritisiert der Verein und warnt daher vor einer Verharmlosung: Allzu leicht könne die Situation als unpolitischer Auswuchs der schwierigen Lage der Stadt gewertet werden.

OB Martin Wilke unterstrich, dass die Stadt bei dem Thema mit vielen Akteuren kooperiere - vom Migrationsnetzwerk Think, über den Präventions- und Sicherheitsrat bis hin zur Polizei. Alle Frankfurter stünden in der Verantwortung, gegen "rassistische und rechtsmotivierte Übergriffe vorzugehen. Da dürfen wir keine Toleranz walten lassen." Eine ausführliche Beantwortung der Anfrage sei in Arbeit, so Wilke.