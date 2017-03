Unterricht und Ausflüge in England

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Der Deutsch-Englische Freundschaftsclub begleitet auch dieses Jahr wieder Schüler aus Brandenburg in den Osterferien beim Besuch des bekannten "Oxford College of English" in Torquay. Freundliche und sorgfältig ausgewählte Gastfamilien bieten Wohlbefinden und ein zu Hause auf Zeit. Mit viel Erfahrung und Abwechslung sorgen die englischen Lehrer in kleinen Klassen dafür, dass das Lernen Spaß macht und Langeweile keine Chance hat.