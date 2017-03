Premiere bei den Bernauer Braugenossen

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Zum ersten Skatturnier in seiner Geschichte hat die "Erste Bernauer Braugenossenschaft" am Sonntag ins "Ofenhaus" eingeladen. Und auch bei ihr bleibt das "Spiel der Spiele" eine Domäne der Männer. Unter den 38 Teilnehmern sind lediglich drei Frauen.

An die fünf Stunden brauchen die Skatspieler, um in zwei Runden jeweils 48 Spiele zu absolvieren. Tatkräftige Hilfe bei der Ausrichtung des Turniers nach der internationalen Skatordnung erhalten die Braugenossen vom Verein "Barnimer Luschen". Dessen Vize-Vorsitzender Karl Bauer fungiert nicht nur als Schiedsgericht (ohne strittige Fragen abhandeln zu müssen), sondern spielt auch selbst mit.

Unter den Teilnehmern befinden sich Braugenossen der ersten Stunde wie die Vorstandsmitglieder Carsten Schmidt und Dieter Korczak, aber auch viele Niederbarnimer, die aus Spaß an der Freude mitmachen. Zu ihnen gehört Dietmar Risto. Als er zehn Jahre alt war, hätten ihm seine Eltern das Skatspielen beigebracht, weil sie einen dritten Mann brauchten, erzählt der Bernauer. Seit dem ist er davon nicht losgekommen. Mindestens ein- bis zweimal in der Woche ist bei ihm Skat angesagt. Der 72-Jährige nimmt nicht nur an Turnieren teil, sondern organisiert auch eine private Runde. Skat ist eine hervorragende Geschichte für den Kopf und fördert das logische Denken", schwärmt der Rentner.

In der ersten Runde schafft Dietmar Risto mehr als 1400 Punkte. In der zweiten läuft es für ihn dann nicht mehr so gut, so dass der Profi am Ende die Preise anderen überlassen muss.

Platz eins geht an Peter Lehmann. Er hat sich 2771 Punkte erspielt und kann nicht nur den Pokal der "Ersten Bernauer Braugenossenschaft" mit nach Hause nehmen, sondern auch ein 50-Liter-Fass "Ein Bernauer".

Karl Bauer, der Vize-Vorsitzende der "Bernauer Luschen", landet mit 2594 Punkten auf Platz zwei. Sein Lohn: eine Urkunde und zwei Kästen Bier. mit 2521 Punkten ganz knapp dahinter liegt Jörg Holz. Sein dritter Platz ist ebenfalls mit einer Urkunde und einem Kasten Bier dotiert.