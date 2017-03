Herzfelder Haus nach Brand gesperrt

artikel-ansicht/dg/0/

Herzfelde (MOZ) Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Freitagabend in einer Werkstatt in der Hauptstraße ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, habe der sich auf die gesamte Fläche des Gebäudes ausgedehnt. In der Werkstatt habe sich zum Zeitpunkt des Brandes ein hochwertiges Wohnmobil befunden. Das sei durch das Feuer komplett zerstört worden.