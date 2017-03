Schwierigkeiten vor Rückgabe einer Fläche

artikel-ansicht/dg/0/

Gusow-Platkow (MOZ) Die Rückgabe einer rund 4000 Quadratmeter großen Fläche durch die Kommune an die Kirchengemeinde gestaltet sich schwieriger als gedacht. Seit Jahren schrumpft die Grabfläche auf dem kommunalen Friedhof in Gusow. Vor 40 Jahren sah dies noch anders aus: Da reichte der Platz nicht aus. Daraufhin hatte damals der Rat des Kreises mit der Kirchengemeinde Gusow-Platkow einen Vertrag geschlossen, der es der Kommune gestattete, den Friedhof zu erweitern. Inzwischen wird die Fläche nicht mehr gebraucht. Ohnehin waren nur Randstreifen genutzt worden. Sie sollen im Bestandteil des kommunalen Friedhofes bleiben. Das Gros der Fläche geht zurück an die Kirche. Die möchte die Fläche an den Gusower Gartenbaubetrieb verpachten. Die Amtsverwaltung hatte eine Teilentwidmung vorbereitet, die der Gemeinderat beschließen wollte. Doch Erda Grigat vom Gemeindekirchenrat verwies in der Beratung auf ungeklärte Details. So war im Vertrag von 1977 festgeschrieben, dass die Gemeinde der Kirche jährlich 30 Mark Pacht zahlt. Das ist offenbar nie erfolgt. Hinzu kommt die Frage, wer die Kosten für die Beseitigung des alten und Errichtung eines neu zu ziehenden Zaunes trägt. Die Amtsverwaltung wurde beauftragt, die Fragen zu klären.