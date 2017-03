Verein Glüxritter organisiert eine besondere Begegnung

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Gelebte Inklusion war am Sonnabend im Oranienburger Eltern-Kind-Treff zu erleben. Bereits zum vierten Mal organisierte der Verein Glüxritter anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tages am 21. März ein Familienfest, zu dem weit über 200 Gäste kamen. Gemeinsam mit dem Team vom Eltern-Kind-Treff hatte die Gruppe ein buntes Programm vorbereitet.

In den Innenräumen wurde getanzt, geschminkt und an eine Kuchentafel eingeladen. Auf der Bühne unterhielt das Clowns-Duo Pipelines die jungen Gäste bestens, außerdem zeigten die Tanzgruppen des Treffs ihr Können. Währenddessen parkten vor dem Gebäude das Spiele-Mobil des Christlichen Jugendzentrums Oranienburg sowie ein Fahrzeug des Müllentsorgers AWU. Dort konnten die Kinder erleben, was mit dem Abfall passiert, wenn er einmal in einem dieser großen Autos verschwunden ist. Bei all dem geriet es für die Jüngsten völlig zur Nebensache, ob ihr neuer Spielpartner ein wenig anders aussah oder sich ungeschickter ausdrückte, als sie selbst es tun.

Für die Eltern öffnete sich derweil eine Plattform für einen regen Austausch mit anderen Betroffenen, deren Kinder mit Einschränkungen leben müssen. "Mein Sohn Christoph hat autistische Züge. Wir fühlen uns hier immer sehr gut aufgenommen, gerade weil viele Kinder herkommen, die etwas anders sind", so Andreas Kowal. Mareike Blume, Gründerin der Glüxritter, und Martin Lenarth, Leiter des Eltern-Kind-Zentrums, waren schier überwältigt von der Resonanz, die das Fest diesmal erfuhr. "Dass der Besuch vom vorigen Jahr nochmal übertroffen wurde, freut uns natürlich sehr", so Martin Lenarth. "Uns ist wichtig, dass alle Kinder an diesem Fest teilhaben dürfen. Gerade die ganz jungen Kids zeigen wenig bis gar keine Berührungsängste", ergänzte Blume. Deshalb sei es wichtig, sie schon in jungen Jahren mit Kindern, die mit Handicaps leben müssen, bekannt zu machen. So werde der Umgang zwischen gesunden Kindern und solchen, die mit Einschränkungen leben müssen, zur Selbstverständlichkeit.

Der Verein hat bereits eine weitere Idee geboren. Ab dem Sommer wollen die Glüxritter zu einem Mütter-Stammtisch einladen.