Orient Express im Friedrich-Wolf-Theater ausverkauft

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wer hat nicht schon vom legendären Luxus-Reisezug "Orient Express" gehört, der erstmals 1883 zwischen Paris und Konstantinopel verkehrte? Die gleichnamige musikalische Reise am Freitagabend auf der Kleinen Bühne des Friedrich-Wolf-Theaters innerhalb der Tanzwoche verführte mit vielfältigen Tänzen zu sinnlichen Klängen in die märchenhafte Welt von Tausendundeiner Nacht. Durch das poesievolle Programm führte erstmals Gladys Samol, den Eisenhüttenstädtern als Gründerin des Ambulanten Hospizdienstes der Johanniter-Unfallhilfe bekannt. Gladys Samol hat sich seit Jahren in ihrer Freizeit dem orientalischen Tanz verschrieben und ist Mitglied im gleichnamigen Bundesverband. "Frau Samol feiert heute Premiere und tritt die Nachfolge von Brigitte Schäfer an, die über Jahre unseren ,Orient Express' als künstlerische Leiterin betreute", informierte Theater-Mitarbeiterin Beate Tremmel und freute sich über das ausverkaufte Haus.