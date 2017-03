Fernwehbilderbogen geht in letzte Runde

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die 11. Vortragsreihe "Fernwehbilderbogen" geht in die letzte Runde, bevor es bis zum Herbst eine Pause gibt. Am Mittwoch heißt es im Kino Schukurama "Tibet - den Himmel berühren" (17 Uhr) und "Cornwall und der Süden Englands" (19.30 Uhr, ausverkauft). Die letzte Veranstaltung der Saison findet dann am 5. April statt mit einer aufregenden Multimediashow aus der Mongolei. Rutker Stellke, der Organisator der Veranstaltung, hat dafür die Regisseurin und Autorin Byambasuren Davaa gewonnen. Sie wurde 2005 durch die Oskar-Nominierung ihres Films "Die Geschichte vom weinenden Kamel" weltbekannt. Die gebürtige Mongolin gilt seitdem als Chronistin ihres Landes und widmet sich neben ihrer Filmarbeit der Fotografie.

"Die zehnminütige Präsentation von Byambasuren Davaa, die ich auf der Vortragsbörse der Gesellschaft für Bild und Vortrag (GBV) im hessischen Braunfels im April 2016 gesehen habe, war zweifellos das Beste", sagt Stellke. Danach entschloss er sich, die Mongolei ins Programm aufzunehmen.

Denn das Veranstalten einer Vortragsreihe mit ausgeprägtem Qualitätsanspruch gestaltete sich nicht im Selbstlauf oder zufällig, so Stellke. Es werde von Jahr zu Jahr schwieriger, die passenden Referenten und Vorträge zu finden. Man könne ja nicht jedes Jahr Neuseeland, Island oder Norwegen zeigen. "Trotzdem müssen die Vorträge so ausgewählt werden, dass sie überwiegend den Geschmack des Publikums treffen." Neben der künstlerischen habe der Fernwehbilderbogen auch eine wirtschaftliche Seite. "Sehr gute Fotografen und Referenten sagen nur zu, wenn ein Format und Standort einen vollen Saal und ein angemessenes Honorar garantiert und dadurch einen guten Ruf in der Szene hat", weiß Stellke aus Erfahrung. Bei seinen Recherchen zu Byambasuren Davaa sei er auf ihre außergewöhnliche Vita gestoßen. Neue Filme von ihr feiern Premieren auf international renommierten Festivals wie beispielsweise den Filmfestspielen in Cannes oder Venedig. "Ich freue mich darauf, dass wir am 5. April um 17 und 19.30 Uhr in Beeskow einen Abend mit einer außergewöhnlichen Referentin und einem herausragenden Vortrag erleben werden", lädt Stellke ein.

Karten gibt es im Beeskower Kino Schukurama für zehn Euro.