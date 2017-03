Historische Bahnhofswände freigelegt

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde/Hangelsberg (MOZ) Der Verein "Historischer Bahnhof Hangelsberg" möchte das 2003 stillgelegte Bahnhofsensemble zur Visitenkarte des Ortes machen. Bei einem Arbeitseinsatz am Sonnabend wurden weitere Grundlagen gelegt. In Fürstenwalde hatte der FDP-Ortsverband indes zum Frühjahrsputz geladen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1560647/

Im Bahnhof Hangelsberg wurde am Sonnabend heftig gekratzt, gerissen und gezogen. 15 Mitglieder des Vereins "Historischer Bahnhof Hangelsberg" holten auf diese Weise dutzende Meter Tapete von den Wänden der Innenräume - manche Bahnen klebten so fest, dass sie vorher ordentlich mit Wasser befeuchtet werden mussten. "Wir legen die Wände frei, damit unsere Architektin aus Berlin sie untersuchen und eine Bestandsaufnahme machen kann", erklärte der Vereinsvorsitzende Achim Hippel. Ihr geht es beispielsweise darum, zu schauen, wie sanierungsbedürftig das Mauer- und Fachwerk ist, und ob im Holz Schadstoffe oder Schwämme zu finden sind.

All das dient einem langfristigen Zweck: der denkmalgerechten Sanierung und Wiederbelebung des 2003 stillgelegten Bahnhofsensembles mit zwei Gebäuden. Der Verein hat sie 2015 erworben und plant darin mehrere Nutzungen. In das ehemalige WC-Gebäude und den Keller des Hauptgebäudes soll eine Kleinstbrauerei einziehen. Zwei bis drei Sorten Bier sowie ein saisonales Bräu sollen dort produziert werden. Dieser Teil der Planungen ist am weitesten fortgeschritten, hier gibt es bereits einen potenziellen Betreiber, 2018 könnte das erste Bier fließen. Daneben sind im Hauptgebäude ein Regionalladen mit Früh-, Spät- und Wochenendverkauf, Post-Filiale, Toilette, Tourist-Info und eventuell eine E-Bike-Station angedacht. Für den Laden wird noch ein Betreiber gesucht. Außerdem sollen in dem Haus ein Vereinsraum und ein Kunstatelier untergebracht werden. Der Investitionsbedarf liegt bei geschätzt bis zu 1,5 Millionen Euro. "Noch sind wir in der Phase der Vorplanung, die Untersuchung der Architektin ist nötig, damit wir wissen, wo wir stehen und was nötig ist, um weiterzukommen", sagte die stellvertretende Vereinsvorsitzende Dörte Brosch. "Unser Ziel ist es, in diesem Jahr den Bauantrag zu stellen."

Angestoßen werden kann aber schon vorher: am 26. und 27. August steigt das Sommerfest am Bahnhof anlässlich seines 175. Geburtstages mit Open-Air-Bühne, Karussell und einer Hüpfburg in Form einer Dampflok. Um das Bahnhofsumfeld für die Feier vorzubereiten, sammelten die Vereinsmitglieder dort am Sonnabend gleich auch noch den herumliegenden Müll ein.

Zeitgleich hatte der Fürstenwalder FDP-Ortsverband in einen Waldsaum an der Frankfurter Straße geladen. 15 Helfer, darunter einige Familien aus der Nachbarschaft, waren gekommen. Gemeinsam wurden eine Totholzhecke für Vögel, Igel und Insekten sowie ein Steinwall für Eidechsen und andere Reptilien angelegt. Ortsverbandsmitglied Gordon Starcken mähte die mit Brombeerpflanzen zugewachsene Wiese, damit sich andere Pflanzen wie Wilde Möhre und Königskerze wieder frei entfalten können. "Wir wollen mit unserer Aktion auf das Artenvielfalt-Programm der Stadt hinweisen, das gerade erarbeitet wird, und verdeutlichen, dass jeder Bürger Verantwortung für ein Stück Natur in der Stadt übernehmen kann", sagte er. 2018 soll auf der Fläche ein Insektenhotel entstehen.