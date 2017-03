Übungskonzert gegen das Lampenfieber

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die Kreismusikschule hat ihre Generalprobe für den Landesausscheid "Jugend musiziert" in Cottbus am Sonnabend nach Bad Freienwalde verlegt. Das Vorbereitungskonzert ging im Teehäuschen im Schlosspark über die Bühne.

Übungskonzert: Paula Siebert und Lukas Fabian Dockhorn spielen als Violinen-Duo vor 40 Zuschauern im Bad Freienwalder Teehäuschen. Beide nehmen am Landesausscheid „Jugend musiziert“ kommendes Wochenende in Cottbus teil.

Habt ihr Lampenfieber? "Nein, überhaupt nicht", versicherten Marie Elise Eckert, Than Lam Danny Ha, Klaudius Nenke sowie Marlene Gellert und schüttelten die Köpfe. Als Violinenquartett werden sich die Elf- und Zwölfjährigen am kommenden Wochenende in Cottbus präsentieren und den Landkreis Märkisch-Oderland vertreten.

"Bis dahin werden wir uns noch dreimal zum Üben treffen, Fußball ist abgesagt", sagte ihr Lehrer Albrecht Rau nach dem Auftritt der Schüler im Teehäuschen, der dem Zuhörer mit normal geschultem Ohr schon perfekt vorkam. Bei der Auswahl der Lieder dürfen die Schüler in einem gewissen Maß auswählen. Aber es gibt Kriterien, an die sich die Schulen halten müssen. "Wir müssen schauen, dass wir ein langsames Stück dabei haben, dass die Stücke aus verschiedenen Epochen kommen und der Vortrag zehn Minuten nicht überschreitet", erläuterte der Lehrer, der den Schülern Hinweise gab, wo sie sich verbessern müssen.

Schulleiter Klaus-Peter Will und der neue Geschäftsführer der Kreismusikschule, Alexander Saier, verfolgten gespannt das Konzert, das eine große Vielfalt von Stücken zwischen klassischer Musik und Jazz bot. Dazu erlebten die gut 40 Zuschauer eine große Virtuosität.

Als Ausnahmepianist gilt Jacob Eckert als Falkenberg. "So einen Schüler hat man alle zehn Jahre mal", sagte sein Lehrer Dirk Heilbronner nicht ohne Wehmut. Denn der 17-Jährige wird in diesem Jahr die Schule abschließen und hat sich um ein Studium an verschiedenen Musikhochschulen beworben. Sein Publikum verzauberte er mit Robert Schumanns Noveletten, mit dem Prelude Nr. 1 von George Gershwin sowie mit Jazz von Dave Brubeck, Scott Joplin und Erroll Garner.

Für Jacob Eckert ist es ein Glücksfall, dass sein Lehrer Dirk Heilbronner sich auf der Musikhochschule "Hanns Eiseler" durchgesetzt hat, Klassik sowie Tanz- und Jazzmusik studiert hat und auch in beiden Sparten einen Abschluss gemacht hat.

"Als Lehrer ist man nie zufrieden", sagte Dirk Heilbronner, der mit seinem Schüler in der Pause nach dem Auftritt das Vorspiel ausgewertet hat. "Ich hoffe, dass er nächste Woche in Cottbus an alles denkt, was ich ihm gesagt habe", so der Lehrer. Denn während des musikalischen Vortrags vor der Jury könne er nicht mehr eingreifen. Die zweite Solistin am Klavier am Sonnabend, Franziska Goworek, erfreute sich auch großen Applauses. Lidia Kalendareva ist nicht nur Lehrerin, sondern auch Komponistin. Von ihr spielte sie das Stück "Prelude "Weiche Uhren".

In Bad Freienwalde präsentierten sich nicht alle Schüler der Kreismusikschule, die in Cottbus auftreten. "Das ist der größte Teil", erklärte Schulleiter Klaus-Peter Will, der mit der Qualität des Vorspiels seiner Schützlinge sehr zufrieden war. Von dem Niveau der Jugendlichen überzeugte sich auch Geschäftsführer Alexander Saier. "Das Übungskonzert ist Training, um das Lampenfieber in den Griff zu bekommen", sagte der Geschäftsführer. "Die Nerven kann man nur durch ständige Wiederholungen beruhigen."

"Das Konzert hat mir gut gefallen", sagte Andreas Hensel, Geschäftsführer der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, nach dem Vortrag. Er hat selber als Kind Klavier spielen gelernt. Um die Zukunft der jungen Musiker müsse niemand bangen. "Sie gehen ihren Weg", versicherte Hensel, zudem stellvertretender Vorsitzender des Freundeskreises Schloss Freienwalde.

Der Verein unter den Vorsitz von Marie-Theres Suermann hat zum dritten Mal in Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule das Vorbereitungskonzert für "Jugend musiziert" im Teehäuschen organisiert. Moderiert wurde die Veranstaltung Elke Krebs, die gerade mit ihrem Mann von Karlsruhe nach Bad Freienwalde gezogen ist und den Freundeskreis verstärkt.