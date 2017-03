Mit Schlittschuhen in der Kulturscheune

artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Vor ausverkauftem Haus in der Fredersdorfer Kulturscheune hat die einstige Weltklasse-Eiskunstläuferin Christine Stüber-Errath am Sonnabend ihr Buch "Meine erste 6,0" vorgestellt. Und alle, die gekommen waren, wurden nicht enttäuscht. Sie verlebten einen kurzweiligen Nachmittag.

Materialprobe: Christine Stüber-Errath lässt in der Fredersdorfer Kulturscheune Gäste an ihren einstigen Kür-Kostümen fühlen

Gelesen hat die mehrfache Europameisterin, Weltmeisterin und Olympiadritte von 1976 nur ganz wenige Passagen. Zum Auftakt ein kurzes Stück mit dem Journalisten Jens Rümmler, von dem die Idee zu dem Interviewbuch stammt und mit dem sie diese verwirklicht hat, als sie nach dem Tod ihrer Mutter vor einem Jahr nicht mehr wusste, wie weiter mit dem Leben.

Vielmehr plauderte sie über Erlebnisse von der Kindheit bis zur Gegenwart. Von Trainerin Hansen, die ihr als "dralles Kind" den Weg aufs Eis bahnte, weil sie "pummelig, aber ulkig" war. Da kam das erste Interview mit neun Jahren, als sie sagte, sie wolle mal Europameisterin werden. Im Anschluss die Kür von 1973, die ihr den Titel brachte. Dazu der Kommentar von Heinz-Florian Oertel. Sie sei sehr dankbar, dass sie in einer Zeit laufen durfte, als er am Mikrofon saß, verriet sie.

Sie hatte ihr zitronengelbes Kleid dabei, mit dem sie 1976 Olympiabronze errang, geschneidert von der Mutter. Den Stoff hatte sie vom Taschengeld bei Wettkämpfen im Westen gekauft. Und die Schlittschuhe von damals, maßgefertigt in Österreich. Mit denen laufe sie noch heute. In einer Hobbygruppe in Berlin.

Zwischenzeitlich hatte sie allerdings länger pausiert. Denn nach einem schweren Sturz 1976 in Halle hatte sie sich zwar noch einmal "zurückgekämpft" und eben Bronze geholt, sich dann aber aus dem Leistungssport zurückgezogen. Mit bösen Folgen. Die ließ sie am Sonnabend aber aus. Vielmehr kamen der russische Brieffreund Kolja und die Fernsehjahre bei Außenseiter-Spitzenreiter zur Sprache. Auch Burnout, neue Liebe, und das Buch als eine Form der Therapie.

Und zum Abschluss der Kinofilm "Die Anfängerin" über eine Frau, die mit Ende 50 erstmalig aufs Eis geht. Stüber-Errath, gerade 60 - eben die 6,0, die ihr im Sport versagt blieb - spielt darin eine Nebenrolle, an der Seite von Annekathrin Bürger, Ulrike Krumbiegel, Stefan Grossmann und anderen. Er sei zwei Tage zuvor fertig geworden, verkündete sie mit Regisseurin Alexandra Sell. Die will ihn zunächst auf Festivals einreichen. Im nächsten Winter soll er dann auf die Leinwand kommen. Fast alle Gäste in der Kulturscheune wollen sich ihn ansehen.

Fast alle haben am Sonnabend auch das im Eigenverlag herausgegebene Buch gekauft. Mit persönlicher Widmung der Sportlerin und einer Umarmung. Weil das Buch Ingrid Böhlmann für die Fredersdorf-Vogelsdorfer Bibliothek erstehen wollte und per Mail Kontakt zur Autorin gesucht hatte, war die Veranstaltung überhaupt zustande gekommen.