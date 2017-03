Fischerman: Bislang 218 Anmeldungen

artikel-ansicht/dg/0/

Ketzin/havel (MOZ) Der Ketziner Lauftreff hat sich am Sonntagvormittag erstmals am Strandbad Ketzin/Havel getroffen. "Bis zum ersten Volkstriathlon, dem Ketziner Fischerman im Juli, wollen wir uns mit allen Laufbegeisterten und Walkern jeden Sonntag um 10 Uhr am Strandbad zum Training treffen und den Lauftreff möglichst auch danach als volkssportliche Aktion weiterführen", informierte Burkhard Severon, Mitorganisator des Volkstriatlon, vor dem Start. 218 Teilnehmer haben sich bisher zum Fischerman angemeldet, darunter elf meist gemischte Staffeln, deren Teilnehmer jeweils eine Disziplin, 600 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren oder den Fünf-Kilometer-Lauf absolvieren.Foto/Text: Balzer