1000 Euro für den Kinderbauernhof Erkner

Erkner (MOZ) Damit hatten selbst langjährige Teilnehmer nicht gerechnet: Beim Benefizbowling des SPD-Ortsvereins Erkner-Gosen-Neu Zittau zugunsten des Kinderbauernhofes sind am Sonnabend auf der Hausbahn an der Stadthalle 1000 Euro zusammengekommen. Eine der höchsten Spendensummen in der Geschichte dieser Benefizveranstaltung, mit der die Sozialdemokraten ein- bis zweimal jährlich Vereine unterstützen. "Das ist eine sehr gute Größe, daran kann man erkennen, dass das Problem, das der Bauernhof gerade hat, erkannt wurde", freute sich Erkners SPD-Bürgermeisterkandidat Jan Landmann.