Sportlicher Spaß in der Müncheberghalle

Müncheberg (MOZ) Mehr als 100 Kinder aus 12 Kitas wetteiferten am Sonnabend in der Müncheberghalle bei der vom Kreissportbund Märkisch-Oderland organisierten 16. Deutsch- Polnischen Kita-Olympiade für den Altkreis Seelow. Den Sieg entführten die Gäste aus Kostrzyn erneut ins Nachbarland.

Und los geht's! Die Kinder aus der Seelower Kita "Märchenland" waren bei der Kita-Olympiade für den Altkreis Seelow am Sonnabend in der Müncheberghalle begeisterte und hoch motivierte Rollerfahrer.

© Cornelia Mikat

Bei der Eröffnung wünschten Seelows Bürgermeister Jörg Schröder und Münchebergs Bürgermeisterin Uta Barkusky allen Teilnehmern viel Spaß und Erfolg bei den Wettbewerben. Die Begleiter der Mädchen und Jungen, Erzieherinnen und Eltern, konnten die aufgeregten Kinder da kaum noch auf den Plätzen halten. Begeistert beteiligten sich deshalb alle an den gemeinsamen Aufwärmübungen.

Dann rief der Abteilungsleiter Breitensport des Kreissportbundes, Benny Zahn, der die Kita-Olympiade als Hallensprecher moderierte, die Kinder der Kita "Kinderland" aus Letschin und der Kita "Schwalbennest" aus Golzow zum Start der ersten Disziplin: Ballrollen.

Parallel dazu begannen die Sportler der Kita "Kinderstübchen" aus Waldsieversdorf und "Rappelkiste" aus Müncheberg mit dem Sprintwettbewerb. Auf weiteren Bahnen starteten Mädchen und Jungen der Seelower Kita "Max und Moritz" und polnische Gäste aus der Kita "Pod Topola 1" aus Kostrzyn das Sackhüpfen. Im zweiten Durchgang zeigten Kinder der Kita "Pusteblume" aus Obersdorf, der Kitas "Märchenland" und "Arche Noah" aus Seelow, vom "Spatzennest" in Müncheberg, aus der Woriner Kita "Biene Maja" und der Kita "Prdkole Miejskie" aus Kostrzyn ihr sportliches Können.

Zu den Besonderheiten der Wettbewerbe gehört, wie der Spiritus Rektor der Kita-Olympiade in Märkisch-Oderland, Reinhard Förster informierte, dass die sportlichen Aufgaben nicht direkt gegeneinander ausgeführt, sondern Leistungsvergleiche mittels Zeitwertung und Punktvergabe stattfinden. So kann es nicht zum Gerangel unter den jungen Sportlern kommen und der Spaß bleibt immer im Mittelpunkt der Wettkämpfe.

Zu den insgesamt sechs von allen Gruppen zu absolvierenden "olympischen" Disziplinen der Veranstaltung gehörten etwas später noch Vergleiche im Schubkarrenrennen, beim Rollerfahren und Ballstoßen.

Sport gehört, wie am Sonnabend überall in der Müncheberghalle zu erfahren war, in allen Kitas der Region fest zu den in wöchentliche Beschäftigungspläne integrierten Angeboten. Für die Deutsch-Polnische Kita-Hallen-Olympiade fanden in einigen Einrichtungen aber auch Extra-Trainingseinheiten und interne Wettbewerbe statt.

Für Gabi Stähr und Andrea Jahn von der Kita "Spatzennest" in Müncheberg ist wichtig, dass sie alle Kinder, unabhängig von ihrer sportlichen Fitness, in die Vorbereitung von solchen Wettbewerbenen einbeziehen. Sie lobten das Teamerlebnis der gemeinsamen Sportwettkämpfe für die Kinder ihrer Gruppe.

Nach einer kurzen Umbaupause starteten unter den aufmerksamen Augen ihrer sportlichen Konkurrenten zuerst die Letschiner, Golzower und Waldsieversdorfer Kinder zu einer großen Abschlussstaffel. Es galt, sich über eine Bank zu ziehen, durch zwei kleine Reifen zu kriechen und im Slalom zu laufen.

Anschließend waren auf der sich durch die gesamte Halle ziehenden Strecke ein Hüpfparcour, ein langer Stofftunnel und eine Ballwurfaufgabe zu meistern. Mit lauten Rufen feuerten Mannschaftskameraden, Geschwister, Eltern und Erzieher die auf der Wettkampfbahn Laufenden kräftig an.

Nach gut einer Stunde werteten die Schiedsrichter das Wettkampfgeschehen aus und Benny Zahn konnte zur Siegerehrung rufen. Die Ehrungen nahm die Geschäftsführerin des Kreissportbundes Märkisch-Oderland, Manja Lindner gemeinsam mit Birgit Felkner von der Stadt Müncheberg sowie Reinhard Förster und Benny Zahn vor.

Mit großem Jubel nahmen alle Mädchen und Jungen ihre Medaillen und Urkunden entgegen. Besonders freuten sich die Kinder der polnischen Kita "Pod Topla 1". Denn sie hatten es auf den ersten Platz geschafft.

Mit dem Sieg verteidigten sie ihren Erfolg aus dem Vorjahr. Platz 2 ging an die jungen Olympioniken aus der Seelower Kita "Märchenland" und Platz 3 an die Mannschaft der Golzower Kita "Schwalbennest".

Reinhard Förster und das gesamte Team des Kreissportbundes freuten sich über die gelungene Veranstaltung. Gleichzeitig bedauerte Förster: "Leider kamen diesmal keine Kitas aus dem Amtsbereichen Lebus und Neuhardenberg zu unserer Veranstaltung. Aber vielleicht nehmen sie ja unsere Einladung zur nächsten, am 9. Juni in Strausberg geplanten Deutsch-Polnischen Kita- Olympiade an."