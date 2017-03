artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Mit einer zweitägigen Konferenz in Potsdam haben sich evangelische Christen aus ganz Deutschland am Wochenende in Potsdam gegen den Wiederaufbau der Garnisonkirche positioniert. Das einstige Gotteshaus stehe für die Verbindung von Thron und Kirche sowie für den preußischen Militarismus, sagte der Vorsitzende der kirchennahen Martin Niemöller Stiftung, Michael Karg, am Sonntag nach Abschluss der Tagung mit etwa 60 Teilnehmern. Eingeladen hatte neben der Stiftung die Initiative "Christen brauchen keine Garnisonkirche".