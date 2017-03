OHC gewinnt Brandenburg-Derby gegen VfL Potsdam

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Was hatte es vor dem Handball-Derby in der 3. Liga Nord zwischen dem Oranienburger HC und dem 1. VfL Potsdam alles für Sprüche gegeben: "Ein ganz normales Spiel", hörte man aus dem OHC-Lager. "Es geht nur um zwei Punkte", meinte man in Potsdam. Besondere Brisanz? Fehlanzeige.

Doch wer zehn Minuten vor dem Anpfiff noch in die MBS-Arena wollte, ahnte schon, dass an diesem Abend nichts normal sein würde. Die Zuschauer, die noch vor der Kasse warteten, standen bis auf Höhe des angrenzend gastierenden Zirkus geduldig an. Der Gästeblock war abgegrenzt und dicht gefüllt mit VfL-Anhängern. Beim Warmmachen und Einlaufen der Mannschaften knisterte es förmlich, obwohl nichts Besonderes zu sehen war. Und auch die Tatsache, dass Potsdams Trainer Jens Deffke vor dem jetzigen Coach Christian Pahl bis zum Sommer 2013 der Verantwortliche in Oranienburg gewesen war, hatte ihren Reiz.

Was dann auf dem Parkett in den 60 Minuten passierte, wird besonders den Oranienburger Fans lange in Erinnerung bleiben. Denn nach ausgeglichener erster Hälfte lag ihr Team knapp mit 10:11 im Rückstand. Doch dann stand es plötzlich 11:14, wenig später 12:16. Die Gäste um den überragenden 19-jährigen Nils Gugisch (13 Treffer) schienen zu enteilen, und man musste um die Einheimischen fürchten. "Beim VfL standen alle unter Strom, doch wir sind ruhig geblieben. Und am Ende konnten wir unser Glück mit den irren Fans teilen", schilderte OHC-Torhüter Simon Herold die folgende Phase.

Da kam nämlich der Auftritt der Routiniers Christian Riedel und Robin Manderscheid, die mit ihren Treffern das Team im Spiel hielten und den Rückstand bis auf ein Tor (16:17) verringerten. Auch Dominic Kehl traf wieder, obwohl er vorher schon Fehlversuche hatte. "Ich weiß, dass ich beim Wurf länger warten muss. Es läuft noch nicht optimal, doch es wird besser. Ich bin mit mir einigermaßen zufrieden, mit der gesamten Mannschaftsleistung vollauf", sagte der vorjährige Liga-Schützenkrösus.

Und dann hatten die Oranienburger schließlich auch noch David Sauß, der mit Urgewalt einnetzte und Dennis Leroy Schmöker, der sowohl vom Siebenmeterpunkt als auch von der linken Seite kommend Nerven wie Drahtseile bewies. Mit herrlichem Kempa-Trick hatte Gugisch nach 47 Minuten beim 20:19 für Potsdam noch einmal für Raunen in der Halle gesorgt. 21:21 stand es in der 49.Minute. Dann wurde die Arena zum Tollhaus. Denn die letzten zehn Spielminuten endeten 8:4 für die Gastgeber, deren Trainer Pahl Minuten vor Schluss seinen Emotionen freien Lauf ließ, die Kulisse mit den Armen immer wieder anstachelte und seine Spieler umarmte.

Der Rest versank im Jubel. Und hinterließ auch einen schwer enttäuschten 13-fachen Torschützen Nils Gugisch. "Die Stimmung in der Halle war sensationell. Aber über meine Treffer kann ich mich nicht so recht freuen."

Emotionen pur auf der anderen Seite. "Es war Derby-Zeit, da läuft nichts normal. Das kenne ich schon", sagte Christian Riedel. "Es war ein Scheiß-Spiel. Aber anscheinend können wir Derbys. Charakter, Charakter, Charakter", meinte Torhüter Ivan Szabo. Und OHC-Co-Trainer Matthias Lessig strahlte über das so innig gewünschte Geburtstagsgeschenk.