Vorverkauf gestartet

Brandenburg (MZV) Interessierte können ab sofort Tickets für die Vorstellung des Potsdamer Musiktheaters Pampelmuse am 27. Juli bei den diesjährigen Brandenburger Wassermusiken erwerben. Der Vorverkauf für das Programm "Bin kein Angsthase, keine Pfeffernase" hat begonnen. Eintrittskarten kosten 10 Euro und ermäßigt 5 Euro in der Kategorie I. In der Sitzplatzkategorie II beträgt der Eintrittspreis 8 Euro und ermäßigt 4 Euro. Karten können telefonisch unter 03381/511 111 bestellt werden.