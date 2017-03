Theaterkurs überzeugt mit Groteske

artikel-ansicht/dg/0/

Auf die nun folgende Reise nahm der Kurs Darstellendes Spiel vom Louise-Henriette-Gymnasium am Freitagabend 190 Besucher und am Abend darauf gleich nochmal 130 Theaterbegeisterte mit. Die Vorlage bot das Stück "König Ubu" aus der Feder des französischen Autors und Dadaisten Alfred Jarry.

Das Publikum erlebte einen ebenso kurzweiligen wie absurden Kampf um die Herrschaft im Königreich. Vater Ubu - in Jogginghose wunderbar unbedarft gespielt von Max Ota - bekommt für sein Vorhaben anfangs Unterstützung von Hauptmann Bordure (Shawn Jonczyk). Die Königsfamilie ist schnell beiseite geschafft worden: Einige wurden ermordet, anderen gelang noch die Flucht. Doch Vater Ubu hat selbstverständlich nicht bedacht, dass die eigentliche Herausforderung nicht darin liegt, den Thron zu besteigen, sondern darin, sich darin zu halten. Sein Hauptanliegen, so gibt er völlig unverfroren zu, bestehe daher auch nicht darin, sich fürs Allgemeinwohl seines Volkes zu engagieren. Ihm geht es darum, sich selbst zu bereichern. Für die Verantwortlichen von Justiz und Finanzen und den restlichen Adel ist da kein Platz, auch sie werden kurzerhand erstochen. Ebenso schnell, wie er an die Macht gekommen ist, hat Vater, respektive König Ubu sein Volk gegen seine Person auch gegeneinander aufgebracht. Grotesk-witziger Höhepunkt dieses Konflikts ist ein Wettrennen in Zeitlupe um eine kleine Truhe mit dem letzten Gold, das der König herausgibt.

Gewisse Parallelen zum US-Präsidenten Donald Trump waren nicht zu übersehen. So scheint beispielsweise die Willkür in Vater Ubus Regentschaft seltsam bekannt. Dazu entwickelt seine Frau Mutter Ubu - überzeugend verkörpert von Jessica Dückert - immer mehr eigene Interessen und scheut nicht, diese mit hinterlistigen Methoden durchzusetzen.

Unter Strich ist unter Leitung von Lehrer Achim Dawid eine kurzweilige Inszenierung entstanden, die bestens unterhält.