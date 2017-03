Brandenburger Investitionsbank zieht Bilanz

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Brandenburger Investitionsbank blickt heute in Potsdam zurück auf das vergangene Jahr. Es sei ein erfolgreiches Geschäfts- und Förderjahr gewesen, teilte die Bank bereits vorab mit. Jeder Förder-Euro schiebt im Land nach früheren Angaben Investitionen von drei Euro an. Für 2016 war mit einem Fördervolumen von 1,2 Milliarden Euro für Investitionen gerechnet worden. Erstmals wird zur Pressekonferenz in das neue Haus der ILB geladen. Mitten in der Stadt am Potsdamer Hauptbahnhof entstand ein neues Gebäude mit einem Investitionsvolumen von rund 94 Millionen Euro.