Vier Bleche Kuchen für einen Start-Ziel-Bogen

Brandenburg (MZV) Gewinn für alle und das ganz ohne Geld gab es in der "Werft". Leistungen und Gegenleistungen waren beim 11. Engagement-Marktplatz gefragt. Helfende Hände, helfende Köpfe, Gelegenheiten und Kontakte sowie Hilfsmittel und Logistik wurden geboten und gesucht. 23 gemeinnützige Einrichtungen und neun Unternehmen beteiligten sich an der Aktion. Nach dem Glockenschlag in Börsenmanier ging es los. Und so fanden sich diverse Unternehmen mit gemeinnützigen Einrichtungen zusammen. Der Stadtsportbund ist dem Senioren Pflegezentrum (SPZ) behilflich. Sie unterstützen die Einrichtung mit einem aufblasbaren Start-Ziel-Bogen für einen Lauf am Gördensee. Im Gegenzug gibt es vom SPZ vier Bleche Kuchen. "Der Deal ist in Ordnung und Kuchen kommt immer gut an", äußert sich Oliver Westphal vom Stadtsportbund zur Vereinbarung. Weitere Matches kam u.a. zwischen der Mittelbrandenburgischen Sparkasse und der Kita "Knirpsentreff am Berg" zustande. Das Geldinstitut gibt Werbemittel für ein Sommerfest und die Kita bietet Kinderschminken an. Das Marienbad stellt der Trend Sport Akademie die Nutzung der Schwimmbecken zur Verfügung. Dafür erhält das Team des Marienbades eine Zumbastunde.