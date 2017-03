artikel-ansicht/dg/0/

Buchholz (MOZ) (mae) 38 Einwohner leben in Buchholz, einem kleinen Ortsteil von Großwoltersdorf. Jedenfalls hatte das die letzte Zählung ergeben. Einer von ihnen ist der 77-jährige Horst Sählbrandt. Er ist im Jahr 2000 zurück in sein Elternhaus gekommen, in dem er geboren wurde.

Sählbrandt bezweifelt allerdings, dass tatsächlich noch 38 Menschen in dem abgelegenen Ortsteil leben. Er geht von weniger Einwohnern aus. Zurückgekommen in die Heimat ist er aus mehreren Gründen. Eigentlich haben er und seine Frau Christel schon immer lieber auf dem Land gelebt. "Nach dem Tod meines Vaters mussten wir überlegen, was aus dem Anwesen werden soll. Mit den beiden Söhnen haben wir beschlossen, Buchholz zu erhalten", denkt der freundliche Mann, der zuvor in Potsdam gelebt und gearbeitet hat, zurück. Außerdem sei seine Frau zu diesem Zeitpunkt bereits an Parkinson erkrankt gewesen. "Da bot sich ein Umzug ins Grüne an", berichtet er.

Erst Anfang des Monats ist seine Christel gestorben. "Aber hier in Buchholz hat sie noch schöne Jahre erlebt. Hier konnten wir immer raus in die Natur gehen. Oft hat sie auf der Terrasse gesessen. Auch als sie bereits auf den Rollstuhl angewiesen war. In Potsdam wohnten wir in der fünften Etage - ohne Fahrstuhl", erzählt er. Hier habe sie unzählige Biographien gelesen. Auch die von Dieter Bohlen. "Ich hatte immer gesagt, wenn sie sich diese kauft, dann lasse ich mich scheiden. Deshalb hat mein Sohn seiner Mutter das Buch geschenkt", lächelt Horst Sählbrandt, der rund um die Uhr für seine Frau gesorgt hat.

So optimal wie das Leben auf dem Land auch gewesen sei, so schwierig sei auf der anderen Seite die medizinische Versorgung. Aber die Sählbrandts hatten alles im Griff, obwohl Christel Sählbrandt oft ins Krankenhaus musste. Insgesamt sieben Mal war sie in der Fachklinik in Beelitz-Heilstätten. "2010 wurde es dramatisch. Meine Frau war überbeweglich. Der Notarzt konnte ihr deshalb nur schwer das Medikament verabreichen. Sie konnte kaum beruhigt werden. Sie kam für fünf Wochen nach Neuruppin ins Krankenhaus, dann wieder nach Beelitz-Heilstätten. Dann stand fest, dass sie künftig auf eine Medizinpumpe, eine Apomorhinpumpe, angewiesen ist, mit deren Hilfe das Medikament unter die Haut gespritzt wird. Nun musste ich mir einen Pflegedienst suchen, der täglich die Versorgung übernimmt. Aber das war schwieriger als gedacht. Einige lehnten es ab, über die Holperpiste hierher zu fahren, viele kannten sich mit der Pumpe überhaupt nicht aus und hätten sich erst einweisen lassen müssen", läuft die Suche nach geeignetem Pflegepersonal noch immer wie ein Film bei Horst Sählbrandt ab. "Einmal wurde mir sogar gesagt, dass der Weg nach Buchholz eine Zumutung fürs Auto ist. Dann endlich hatte ich in Zehdenick einen Pflegedienst gefunden, der sich zwar mit der Pumpe auskannte, aber den Weg als zu weit einschätzte." Die Verzweiflung von damals ist Horst Sählbrandt noch immer anzumerken. Aber dann huscht ein Lächeln über sein Gesicht, leuchten seine Augen. In Fürstenberg hat er beim Pflegedienst "Senio Vital", der von Ilona Friedrich geleitet wird, Hilfe gefunden. "Das Ehepaar erklärte sich sofort bereit, die Pflege zu übernehmen. Und sie sind extra in die Fachklinik nach Beelitz-Heilstätten gefahren, um sich in punkto medizinische Pumpe schulen und einweisen zu lassen.

Mir ist damals ein Stein vom Herzen gefallen", ist Horst Sählbrandt noch immer voller Freude, wenn er an die Zeit zurückdenkt. Wieder wird er ruhig. Dann berichtet er von der Hilfe, die weit über das normale Maß hinaus gegangen ist. "Als es mir selbst sehr schlecht ging, ich hatte hohes Fieber und konnte mich kaum bewegen, da haben die Friedrichs meine Frau mit zu sich genommen, um sie zu versorgen. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und sie haben sich Zeit genommen für den Menschen, unabhängig von zeitlichen Vorgaben. So etwas ist heute sehr selten. Ich bin noch immer ganz gerührt über so viel Hilfsbereitschaft und kann nur eine dickes Dankeschön aussprechen."

So hat Horst Sählbrandt trotz der Strapazen und Sorgen der zurückliegenden Jahre immer noch die Hilfsbereitschaft vor Augen. Er weiß, dass die Entscheidung, zurück zu den Wurzeln, nach Buchholz, zu kommen, die richtige war.

Er erinnert sich heute vor allem an die schönen Dinge. Die Spaziergänge, die Gespräche auf der Terrasse mit Blick in die weite Natur und auch daran, dass seine Christel und er fast bis zum Schluss trotz aller Einschränkungen ein sehr aktives Leben geführt haben. Die Premieren von ihrem Sohn Ralf, der Schauspieler ist, haben sie sich nicht entgehen lassen. Wieder hält er kurz inne. Schon fällt ihm in diesem Zusammenhang die nächste liebenswerte Geschichte ein. "Die Pumpe meiner Frau musste irgendwie so platziert werden, dass sie möglichst wenig stört. Ich wollte ihr eine Brusttasche an den BH nähen lassen. Aber ich fand niemanden, der das macht. Letzten Endes wurde mir in der Theaterschneiderei in Neustrelitz geholfen. Mein Sohn hatte das vermittelt."

Nach mehreren Schlaganfällen ist seiner Frau, mit der er 56 Jahre verheiratet war, zum Schluss das Pflegeheim nicht erspart geblieben. "In Lindow wurde sie gut versorgt. Allerdings hatte sie keine Kraft mehr, ihre Patientenverfügung selbst zu unterschreiben. Zum Glück hatten wir vorher oft darüber gesprochen und ich wusste, dass sie keine lebensverlängernden Maßnahmen wollte. Nur schmerzstillende und durstlöschende Mittel hat sie bekommen", ist ihm bewusst, wie wichtig eine solche Verfügung für Angehörige ist.

Für Horst Sählbrandt ist das Leben ohne seine Christel noch ganz ungewohnt. "Obwohl ich zu 90 Prozent mit der Pflege beschäftigt war und zu zehn Prozent mit der Hausarbeit - mir fehlt etwas", ist er ganz offen. Was ihn tröstet? Die Wärme, die er von den Mitarbeitern des Pflegedienstes erfahren hat. Und die schönen Erinnerungen. Zum Beispiel an die letzte gemeinsame Reise im vergangenen Jahr nach Boltenhagen. "Betreuter Urlaub nannte sich das. Am Vormittag wurde meine Frau betreut und versorgt, so dass ich etwas zur Ruhe kommen konnte. Am Nachmittag haben wir dann zusammen etwas unternommen."

Weil seine Frau zum Schluss kaum Freude an schicker Kleidung hatte, da diese eher praktisch sein musste, hatte ihr Horst Sählbrandt viele schöne Ringe geschenkt. Jetzt wird er den letzten Wunsch seiner Christel erfüllen und die Ringe an Menschen verteilen, die ihnen lieb sind.

Horst Sählbrandt weiß zudem, dass seine Entscheidung, nach Buchholz zurückzukommen, richtig gewesen ist. Hier ist er auf menschliche Wärme gestoßen. Den Pflegekräften wird er immer dankbar sein.