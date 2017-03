artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (MOZ) (mae) Mit ihren Acoustic Rock-Coverversionen von Johnny Cash und Elvis bis hin zu Motörhead oder den Red Hot Chilli Peppers überzeugt die aufstrebende Band J.O.E. and the Booze Machine ihr Publikum. In der Bikerscheune, der Scheune29 sowie zum Hafenfest in Velten und zur Fête de la Musique in Hennigsdorf stehen die vier Männer im Alter zwischen 26 und 29 Jahren demnächst auf der Bühne.

"Märkische Heide" - die Brandenburg-Hymne auf der Playlist einer Rock-Coverband? "Warum nicht", sagt Falk Thoms. Er singt die aktuell drei deutschen Titel im Repertoire von J.O.E. and the Booze Machine. "Die spielen wir aber nur als absolute Zugabe zu fortgeschrittener Stunde", sagen die vier jungen Männer lachend. Dabei denken sie ein wenig an den Stimmungspegel der Gäste und zugleich an ihren Bandnamen: Booze Machine - Saufmaschine.Der ist nicht bierernst gemeint, obgleich das wöchentliche Proben und die Auftritte durstig machen - die vier sind keinesfalls Trinker sondern Freizeit-Musiker.

Demnächst stehen für sie gleich fünf größere Konzerte an. So rocken J.O.E. and the Booze Machine am 18.April im Lido Berlin zur Benefiz-Veranstaltung "Egal, was gestern war - helfen rockt".

In ihrer Stadt - Kremmen - treten Johannes Krüger, Oliver Rosewald, Eric Brämer und Falk Thoms am 21.April (Bikerscheune) sowie am 12. Mai (Scheune 29) jeweils um 19 Uhr auf. Beide Male ist der Konzerteintritt zu ihrem Programm "Time for Legends" kostenfrei. "Außerdem spielen wir zum Hafenfest in Velten am 21. Mai und zur Fête de la Musique am 21.Juni in Hennigsdorf", erzählen die vier jungen Männer.

Sie verbindet nicht nur die Affinität zur Rockmusik.Oli und Eric spielen ab und zu zusammen Metall. Oli besitzt gutes Taktgefühl und ist absolut textsicher. Er sammelt Musik der 1950er bis 1970er Jahre. "Wir kennen uns seit der Schule, haben immer viel zusammen gemacht, Musik, Technikgefriemel, Quatschen. Unsere Eltern kennen sich ebenfalls gut." Die Familien feiern, grillen, erzählen, reisen gemeinsam - halten zusammen.

Mit dem Besingen einer Gitarrenspur begann der Bandgedanke zu wachsen. 2015 gründeten Medientechniker Johannes (26), Vertriebsfachmann Oliver (27) und Erzieher in spe, Eric (26) dann J.O.E. Der Name steht für den jeweiligen Anfangsbuchstaben ihrer Namen. Oli, der Sänger, beeindruckt mit seiner rauen, dunklen Stimme, gut geeignet, die Songs beispielsweise von Johnny Cash, zu interpretieren. Johannes greift stilgerecht zur Akustikgitarre, wahlweise zum Bass. Diesen beherrscht auch Eric Brämer, der zudem die Riffs auf der E-Gitarre greift. Das Spielen haben sie sich selbst beigebracht. "Zunächst sind wir nur privat zu Geburtstagen, Hochzeiten, Familienfeiern aufgetreten", sagt Oliver. Die durchweg positive Resonanz habe sie ermutigt, sich vor größeres Publikum zu wagen. So traten sie 2016 zu "Rock am Hafen" in Hennigsdorf auf. Inzwischen verstärkt um Manager und Techniker Falk, der bei der Bundeswehr arbeitet. "Dass wir bei "Rock am Hafen" dabei gewesen sind, war mehr Zufall, weil Johannes und Eric im Vorbereitungskommitee sind und eine Band abgesagt hatte", erinnern sich die vier an ihren ersten größeren Auftritt. Ihre Klassiker des Rock und Rock'n'Roll, von Johnny Cash über Neil Young bis Motörhead - interpretiert ganz ohne Schlagzeug - kommen an. Inzwischen haben sie tun, ausreichend zu üben und die Terminanfragen zu koordinieren in der märkischen Heide und Berlin.