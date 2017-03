artikel-ansicht/dg/0/

Rüsselsheim (MOZ) Während sich die Beschäftigten im thüringischen Eisenach nach der Ankündigung, dass die französische PSA-Gruppe Opel übernehmen wird, Sorgen machen dürften, herrscht in der hessischen Opel-Zentrale in Rüsselsheim eine fast gelöste Atmosphäre. Man wird von Vertriebschef Jürgen Keller zwar auf Französisch begrüßt, aber danach wird mehrmals betont, wie deutsch die Marke doch sein. Anlass ist die Vorstellung des neuen Flaggschiffs, des neuen Insignia. Mehrmals heißt es, dass der nicht nur in Rüsselsheim, „dem Herz von Opel“, entwickelt worden sei, sondern dass er auch hier gebaut werde.

artikel-ansicht/dg/0/1/1560697/

Und tatsächlich macht der Wagen etwas her, ist sofort als der ganze Stolz der Blitz-Marke erkennbar. So sieht der Insignia - im Gegensatz zum 2008 vorgestellten Vorgänger - überhaupt nicht mehr pummelig aus. Dazu tragen die breite Front mit nach unten gerücktem Grill und die schmalen Scheinwerfer genauso bei wie die um 29 Millimeter geschrumpfte Höhe. Auch die konturierten Flanken – „das ist deutsche Ingenieurskunst“ - und das neue Heck der nun unter Insignia Grand Sport firmierenden, immerhin 4,90 Meter langen Limousine vermögen zu gefallen. Wobei man aber auch eindeutig sagen muss: Optisch noch deutlich ansprechender ist der 4,99 Meter lange Kombi geraten, der ein wirklich durch und durch schönes Heck vorweisen kann. Den Insignia Sports Tourer getauften Lasten-Opel gibt es aber erst etwas später im Jahr. Zunächst, und das heißt ab 24. Juni, ist die Fünftürer-Limousine erhältlich, die, und auch darauf ist man bei Opel stolz, bei 25.590 Euro startet (Kombi plus 1000 Euro). Angesichts des Anspruchs von Opel, mit dem neuen Insignia die etablierten deutschen Premium-Anbieter zu ärgern, ist das ein Kampfpreis, den man sonst von Skoda kennt.

Ganz ähnlich wie bei den Tschechen hat man aber etwa im Inneren nicht das Gefühl, deshalb in einem Sparmobil zu sitzen. Das sieht alles gut aus, fasst sich gut an. Etwas bei BMW abgeschaut hat man sich die Fahrerorientierung - man sitzt tiefer, die Instrumente sind einem zugewandt. Auch die Überzahl an Knöpfen gehört der Vergangenheit an, schließlich leben wir im Touchscreen-Zeitalter. Logisch strukturiert ist das auch. Für die Insassen steht ordentlich Platz zur Verfügung, in der zweiten Reihe hat die Beinfreiheit spürbar zugelegt. Für das Gepäck gibt es 490 Liter Kofferraum, das ist nicht überragend, aber okay.

Je drei Diesel und drei Benziner stehen zur Wahl, das ergibt eine Leistungspalette von 110 PS bis 260 PS. Erste Ausfahrten machten klar: Die mittlere Benziner-Motorisierung mit ihren 165 PS aus 1,5 Litern Hubraum reicht völlig aus, um flott und dabei sehr kultiviert unterwegs zu sein von 0 auf Tempo 100 in 8,9 Sekunden; Spitze 222 km/h). Was auch damit zusammenhängt, dass der Insignia im Vergleich zum Vorgänger abgespeckt hat, pro PS ein Kilo weniger, wie Opel umrechnet. Der größte Benziner mit 260 PS - kombiniert mit einer tollen Achtgangautomatik und Allradantrieb - kann zwar alles besser (in 7,3 Sekunden auf 100; Spitze 250 km/h), nimmt aber auch locker zwölf Liter Super (offiziell: 8,6 Liter), während der mittlere Ottomotor acht Liter (offiziell: 6,0 Liter) verfeuert. Und statt mindestens 29.695 Euro für 165 PS sind für die 260 PS gleich 41.500 Euro fällig.

Da gibt man das Geld doch lieber anders aus, etwa für ein Paket, das das nochmals verbesserte LED-Matrix-Licht enthält, das andere Autofahrer nicht blendet, dem Opel-Fahrer aber sehr viel Licht spendet (2390 Euro). Oder ein Paket, das unter anderem Parkassistent, 360-Grad-Kamera und Toter-Winkel-Warner bietet (1140 Euro). Oder das schöne Head-Up-Display (995 Euro). Serienmäßig sind beim Insignia sechs Airbags, ESP, Klima, Spurhalteassistent, beheizbare Außenspiegel, Fensterheber rundum, Radio und fernbedienbare Zentralverriegelung.

Neu ist übrigens auch, dass man im Exclusive getauften Individualisierungsprogramm das Foto der eigenen Lieblingsfarbe hochladen oder auf der Opel-Seite die Farbe selbst zusammenmischen kann, damit der bestellte Insignia dann genauso so lackiert wird. Auch damit will man dazu beitragen, dass der Erfolg des neuen Insignia noch größer ist als der des Vorgängers, von dem gut 930.000 Exemplare verkauft wurden. Gelingt das, dürfte auch die neue Mutter in Paris sehr zufrieden mit Rüsselsheim sein. Hajo Zenker