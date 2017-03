Innensenator: Straftaten von Asylbewerbern werden zurückgehen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) rechnet damit, dass die Straftaten von Asylbewerbern in diesem Jahr deutlich zurückgehen. Gerade das enge Zusammenleben verschiedener Ethnien und Religionen in Sporthallen habe zu Konflikten unter den Flüchtlingen geführt, sagte der SPD-Politiker am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Um so wichtiger sei es, die großen Unterkünfte vollständig aufzulösen und "normale Unterkünfte" zur Verfügung zu stellen. "Ich gehe davon aus, dass die Straftaten in 2017 sinken."