Baseballschläger nach Auseinandersetzung sichergestellt

Falkensee (MOZ) In Falkensee hat es in den Morgenstunden des Sonntags in und vor einer Spielothek in der Potsdamer Straße jeweils eine körperliche als auch eine verbale Auseinandersetzung gegeben. Zahlreiche Polizeibeamte mussten gegen 5.30 Uhr ausrücken, um zu schlichten. Rund zehn teils aggressive Personen hatten sich den Angaben zufolge Wortgefechte auf der Straße geliefert. Zu Straftaten sei es außerhalb der Spielothek indes nicht gekommen, wie eine Polizeisprecherin betonte. Zur Gefahrenabwehr wurde aber ein Baseballschläger sichergestellt. Allerdings ist nicht bekannt, wer der Besitzer war. In dem Objekt selbst hatte es zuvor jedoch ein Gerangel gegeben. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.