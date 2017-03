artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) In den kommenden Jahren kann es bei der Berliner Polizei infolge Tausender Pensionierungen zu Personalengpässen kommen. Davor warnte die Gewerkschaft der Polizei am Montag in Berlin. Laut einer Erhebung der Gewerkschaft über Abgänge und Ernennungen wird es 2021 in Berlin 517 Polizisten weniger geben als heute - nach Sachsen (minus 720) der zweitgrößte Verlust aller Länder.