Anonymer Künstler gestaltet Blumenuhr

Erkner (MOZ) Die Frühjahrsbepflanzung der Blumenuhr an der Ecke Friedrich-/Wollankstraße kommt, und zwar am Mittwoch. Das muss klargestellt werden, nachdem die Blumenuhr in der Nacht zum Sonntag von einem oder einer Unbekannten schon einmal geschmückt worden ist - und zwar mit Fäden oder dünnen Seilen, die zu komplexen mehrfarbigen Mustern gespannt worden sind. Jetzt bittet die Wohnungsgesellschaft, der die Blumenuhr gehört, den anonymen Künstler sich zu melden. Geschäftsführerin Susanne Branding spricht von vielen positiven Rückmeldungen und zeigt sich beeindruckt von dem Kunstwerk. "Wir würden uns gerne beraten und inspirieren lassen", sagt sie. Auf der anderen Seite sei die Uhr sehr fragil. "Wir dürfen auf keinen Fall zur Nachahmung einladen", sagt die Geschäftsführerin und weist darauf hin, dass die Gestaltung rein formal Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch darstellt. Dem oder der Unbekannten sollen aber keinesfalls rechtliche Schritte drohen.