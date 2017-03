Beide Fahrer verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Premnitz (MOZ) Zwei Autofahrer mussten am Sonntagnachmittag ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem ein 19-Jähriger hinter dem Premnitzer Ortsteil Döberitz bei der Auffahrt aus der Wolpryla-Straße auf die B102 einen in Richtung Brandenburg an der Havel fahrenden Opel übersah. Durch den Zusammenstoß kam der Opel nach rechts von der Fahrbahn ab und auf einer Wiese zum Stehen. Der Skoda drehte sich und stand auf der Fahrbahn Richtung Premnitz. Beide Fahrer wurden verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf rund 8.000 Euro.