Hungrige Diebe unterwegs

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Schon seit geraumer Zeit scheinen in Rathenow und Umgebung hungrige Einbrecher unterwegs zu sein. Alle paar Wochen findet sich in den Pressemitteilungen der Polizei eine ähnliche wie die vom Montag. Der Inhalt gleicht sich: Gartenlaube, Keller oder Schuppen wurden aufgebrochen, gestohlen wurde oft nicht mehr als ein paar Flaschen, Konservendosen, Marmeladen und ähnliches. Am Körgraben stellte ein Geschädigter am Montagmorgen fest, dass seine Schuppentür aufgehebelt wurde. Aus dem Inneren stahlen die Diebe, man ahnt es, Konservendosen und Alkohol. Der Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro.