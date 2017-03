Prima Mischung aus Jung und Alt

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) Angesichts der Ausfälle von acht Spielern stellte Christopher Bott, Trainer der SGW Brandenburg, für das Heimspiel gegen den SC Chemnitz 1892 einen bunt durchmischten Kader auf. Angefangen mit den Youngstern Yannic Kontauts und Toni Roehl, beide Jahrgang 2001, bis hin zum Routinier Sebastian Mischur (1981) und seiner Person. Die Kontrolle am Beckenrand übernahm dafür Detlef Willberg.

Der Nachteil, dass die Brandenburger nicht mit ihrer Wunschmannschaft antreten konnten, wurde dadurch ausgeglichen, dass in den Reihen der Chemnitzer auch vier "Jungspunde" mitspielten und sie nur mit drei Wechselspielern anreisten. Die Gästen mussten sich in der Defensive zurücknehmen, um sich nicht durch Hinausstellungen, nach drei Zeitstrafen, nicht noch zusätzlich personell zu schwächen.

Im ersten Viertel gab dann auch die Routine den Ausschlag. Alexander Zick, Maximilian Stresow, Markus Behrend sowie Dennis Wagner, der gleich dreimal ins Schwarze traf sorgten für die beruhigende 6:0-Führung.

Im zweiten Abschnitt wurde bei den Gastgebern schon munterer durchgewechselt. Dadurch bekam der Spielfluss einige Unterbrechungen, aber es reicht noch immer, um die harmlosen Gäste in Schach zu halten. Sie kamen zwar zu ihren ersten beiden Treffer, doch Stresow, Marcus Marold und Wagner stellten die 9:2-Pausenführung sicher.

Der dritte Durchgang nahm seinen erwarteten Verlauf. Die Hausherren dominierten, ohne zu glänzen, bauten aber ihren Vorsprung kontinuierlich durch Patrick-Jörg Hehr, Mischur, Bott und Stresow auf 13:2 aus.

Für das Schlussviertel stellte sich das Publikum schon auf ein Schützenfest ein, jeder erwartete nun einen konditionellen Einbruch bei den Sachsen. Doch weit gefehlt, bei den SGW-Spielern fehlte angesichts der klaren Ausgangslage nun auch ein wenig die Spannung. Für die emotionalen Höhepunkte sorgten dann die "jungen Wilden" in den Reihen der Gastgeber. Für Kontauts war es sein zweites Zweitligaspiel und er erzielte in der 28. Minute sein erstes Ligator zum zwischenzeitlich 14:3, was auch auf der Bank heftig beklatscht wurde.

Eine noch schönere Geschichte schrieb Roehl. Er gab sein Debüt bei den Männern und stellte in der Schlussminute den 16:7-Endstand her. Seine Freude über diesen Treffer wollte bis zum Abpfiff nicht mehr aus den Mundwinkeln. Er verdiente sich auch ein Extralob von Trainer Bott: "Für Toni gibt es eine Eins mit Sternchen. Nicht nur für sein Tor, er machte auch in der Defensive ein tolle Spiel, verhinderte kurz vor der Pause bravourös ein Gegentor. Doch auch für Kontauts freue ich mich, sie werden weiter ihre Chancen erhalten."

Für die SGW-Wasserballer geht es am 1. April mit dem Heimspiel gegen die HSG TH Leipzig weiter.

SGW: Tosch, Zick 1, Marold 1, Kontauts 1, Theuer, Roehl 1, Bott 1, Stresow 4, Peters, Behrendt 1, Hehr 1, Wagner 4, Mischur 1.