Kolumne "nachgeforscht": Wie wird der Sommer?

Doch wüssten auch jene, die das für Humbug halten, gern: Wie wird er, der Sommer? Lässt sich das vorhersagen? "Das ist eine sehr unsichere Sache", sagt Kristina Fröhlich, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Ihre britischen Kollegen sagten 2009 einen Grillsommer voraus. Das Wetter spielte kurz mit und wurde dann wieder very british.Trotzdem, es gibt sie, die Jahreszeitenprognose: Der Deutsche Wetterdienst DWD wagt im Internet einen Ausblick auf die Temperaturen im April, Mai und Juni in Europa. Danach steht uns eher ein durchschnittlicher Frühling und Frühsommer bevor. Wahrscheinlich. Sicher weiß das keiner.

Was die DWD-Seiten zeigen, sind Klimatrends. Sie sind das Ergebnis von Berechnungen. Dabei schauen die Meteorologen zuerst zurück: Sie füttern Computerprogramme mit Wetterdaten der vergangenen 30 Jahre. Das sind unter anderem Temperaturen und Windverhältnisse. Das Prinzip: Man gibt Werte vom Frühjahr '91 ein, und der Computer rechnet den Sommer aus. Stimmt der ausgerechnete Sommer gut mit dem tatsächlichen überein, darf man dem Programm trauen. Damit lässt sich in die Zukunft blicken: Um das Klima von April bis Juni 2017 in Europa zu simulieren, rechnet die Software mit Werten vom März. Viele Male. Dabei werden die Anfangswerte und wie sie sich entwickeln immer wieder leicht verändert. Am Ende erhält man ein Bündel möglicher Frühsommer und kann bestenfalls Trends erkennen. Geht die Tendenz zu einem warmen Frühsommer oder einem kühlen?

Nur: Selbst wenn der errechnete Frühsommer zu 80 Prozent mittelmäßig ist, kann das anders kommen. Weil das echte Wetter der Ersatzrealität der Computer launisch dazwischenpfuscht. Das liegt an dem vielfältigen Wechselspiel zwischen Luft, Boden, Wasser, Eis. Zum Beispiel Islandtief und Azorenhoch. Wie verlagern sie sich? Die Landmassen Osteuropas beeinflussen das Wetter ebenso wie die Gebirge in Nord und Süd, die den Zustrom kalter und warmer Luft hemmen. Das macht Vorhersagen so schwierig.

Mit der Jahreszeitenprognose steht der DWD am Anfang. Die Karten im Netz sind etwas für Experten, weniger für Laien. Niederschläge werden darauf nicht betrachtet, nur Temperaturen. "Im Augenblick erreichen wir noch keine sehr zuverlässigen Werte bei der Vorhersage der Temperatur über Europa", sagt Kristina Fröhlich. Verbesserung soll die Erforschung einzelner Phänomene bringen, wie der großen Hoch- und Tiefdruckgebiete.

Die Langfrist-Planung des Sommerurlaubs in der chaotischen Wetterküche Erde bleibt sicher unsicher. Aus dem Grillsommer-Patzer der Briten aber haben die Deutschen offensichtlich gelernt. Auf den DWD-Seiten findet sich ein Hinweis. Weder Urlaub noch Hochzeit solle man nach Jahreszeiten-Prognosen planen. Stimmt. Heiraten sollte man nicht des Wetters wegen, nur aus Liebe.

Karten der Jahreszeiten-Vorhersagen: http://bit.ly/2mWKfMU