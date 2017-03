Zehnjähriger startet Auto der Eltern

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Eigentlich wollte der zehnjährige Junge nur Musik hören, während die Eltern im Supermarkt an der Rigaer Straße einkauften. Doch dann zündete der Motor am Sonnabend um 16 Uhr und der Pkw machte einen Satz nach vorn. Pech für den davor geparkten VW, auf den das Auto der Familie über die Bordsteinkante hinweg krachte. Der Junge rannte laut Polizeisprecherin Dörte Röhrs vor Angst in den Markt, um die Eltern zu holen, und verließ damit auch noch den Unfallort. Später klärte sich das Ganze jedoch auf. Ein Gesamtschaden von gut 2 000 Euro beziffert die Polizei.