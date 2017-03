Spezialeinsatzkommando entwaffnet "Reichsbürger" in Fürstenberg

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (dpa) Die Brandenburger Polizei hat in Fürstenberg (Oberhavel) einen Jäger entwaffnet, weil er der sogenannten Reichsbürger-Szene angehört. Da Widerstand des 57-Jährigen möglich gewesen sei, habe ein Großaufgebot der Polizei mit einem Spezialeinsatzkommando das Grundstück des Mannes am frühen Morgen gestürmt, berichtete der Sprecher der Polizeidirektion Nord, Toralf Reinhardt, am Montag. Insgesamt waren 50 Beamte im Einsatz.