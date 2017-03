Spezialkommando entwaffnet Reichsbürger

artikel-ansicht/dg/0/

Tornow (GZ) Ein Großaufgebot der Polizei hat am Montag gegen 6 Uhr einen in Tornow (Fürstenberg) ansässigen 57-jährigen sogenannten Reichsbürger und eine 65-jährige Frau festgenommen - wegen unerlaubten Waffenbesitzes und Volksverhetzung.

Die Polizei berief sich bei ihrer Aktion auf einen kürzlichen Beschluss des Verwaltungsgerichtes Potsdam. Nach diesem erlischt bei Reichsbürgern, die deutsche Gesetze ablehnen, auch das Recht, Waffen zu besitzen. Diese Personen würden daher als unzuverlässig im Sinne des Waffenrechts gelten.

Im Wohnhaus des Betroffenen konnten drei versteckte Waffen (davon eine Schreckschusswaffe) gefunden werden. Der Betroffene übergab freiwillig sechs weitere Waffen. Allerdings befanden sich diese nicht in Tornow - sondern in einem Waffenschrank in der Zehdenicker Wohnung einer 48-jährigen Bekannten. Da diese laut Polizei über keine entsprechende waffenrechtliche Erlaubnis verfügt, wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.

Des Weiteren wurden die auf den Betroffenen zugelassenen Waffenbesitzkarten und Jagdscheine sichergestellt. Die Waffen und diverse aufgefundene Munition unterschiedlicher Kaliber wurden beschlagnahmt. Doch damit nicht genug: Es wurde auch Rauschgift entdeckt. Insgesamt 45 getrocknete Cannabispflanzen fand die Polizei, sie wurden sichergestellt - was eine gesonderte Anzeige zur Folge hatte.

Eine Überprüfung der im Wohnhaus angetroffenen 65-Jährigen ergab außerdem, dass sie bereits von der Berliner Staatsanwaltschaft gesucht wurde. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hatte gegen sie einen Strafbefehl über die Summe von 1 800 Euro erlassen - wegen Volksverhetzung. Die Frau konnte das Geld am Montag nicht aufbringen. Sie verbüßt nun laut Polizei eine 80-tägige Ersatz-Freiheitsstrafe.

Im Einsatz waren rund 50 Polizeibeamte dreier Polizeidirektionen, überdies ein Spezialeinsatzkommando (SEK).