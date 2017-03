Schlägerei nach Besuch in einer Bar

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Ein 35-jähriger Oranienburg wurde nach einer mutmaßlichen Messerstecherei am Sonntagmorgen von der Polizei festgenommen. Zuvor waren ein 29-Jähriger, der in einer Bar an der Berliner Straße mit dem 35-Jährigen in eine Schlägerei geraten war, und zwei Freunde in der Polizeiinspektion erschienen, weil sie Angst hatten, wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs sagte. Der Tatverdächtige soll ihn mit einem Messer bedroht haben. Die Freunde fürchteten Racheakte. "Wir ermitteln aber von Amts wegen", so Röhrs. Das Opfer kam verletzt ins Krankenhaus, seine Nase war gebrochen. Der Tatverdächtige war einschlägig bekannt und angetrunken mit 1,47 Promille.