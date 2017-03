artikel-ansicht/dg/0/

Viele kennen ihn von "Pufpaffs Happy Hour" auf 3 Sat, andere von seinem Solo-Programm "Auf Anfang". Aus der kultigen ZDF-"Heute-Show" ist der gebürtige Troisdorfer (Nordrhein-Westfalen) ebenso nicht mehr wegzudenken: Sebastian Pufpaff zählt zweifelsfrei zu den angesagtesten Comedians des Landes. Vor der Aufzeichnung seiner jüngsten "Happy Hour"-Sendung in der Berliner Kulturbrauerei trafen wir den Familienvater zum "Sonntagsfrühstück".

Gerade erst schwebte der Kabarettist per Flieger aus Köln ein, um einen Tag darauf die Folgen 35 und 36 seiner Kult-Show aufzunehmen. Die 450 Eintrittskarten waren im Nu vergriffen. 3 Sat strahlt die nächste Folgen am 19. März und 2. April (jeweils 20.15 Uhr) aus. Im Schnitt saßen zuletzt um die 620000 Zuschauer vorm TV-Gerät. Und das bei starker Sonntagabend-Konkurrenz u.a. durch "Tatort" und ZDF-Liebesschnulze. "Wir haben uns in den letzten Jahren wirklich ein Stammpublikum erarbeitet, wuchsen vom zarten Mauerblümlein zum starken Baum", so Sebastian Pufpaff. Zusammen mit Solo-Tour, "Heute-Show" und Gastauftritten kommt er im Jahr locker auf über 100 Auftritte.

Das große Millionen-Publikum erreicht er freitags in Oliver Welkes "Heute-Show", bei der er mittlerweile zur Stammbelegschaft zählt. Für den 40-Jährigen ist das oft ein Spagat, vor allem zeitlich. Die Themenvorgaben kommen oft sehr kurzfristig, deren Endfassung in der Regel erst 24 Stunden vor der Sendung. "Die Heute-Show können wir nicht zwei Wochen vorher einproben, da sie tagesaktuelle Themen aufgreift", erklärt der Entertainer. Aufgezeichnet werde erst zwei Stunden vor der Ausstrahlung am Freitagabend.

Doch genau diese Spontanität liegt Pufpaff. Improvisieren gilt als sein großes Talent. Gags für den Abendauftritt fallen ihm oft am Morgen der Show ein. "Ideen kommen mir aber den ganzen Tag. Meist landen sie im Handy-Speicher oder auf Zetteln." Später werde sie abgewandelt, verfeinert oder auch mal verworfen. "Ich versuche einfach, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Dann liegen die Themen eigentlich auf der Straße. Wichtig ist zuhören, beobachten und Empathie", beschreibt der Humorist mit dem stets akkurat liegenden Haar seinen Arbeitsstil. Kürzlich beobachtete er ein älteres Paar, das einen an einem Baum angebrachten Hilferuf durchlas: "Katze vermisst". Kommentar der Seniorin: "Warum liest man nie Bekanntmachungen wie: "Katze wieder da!"" Für Sebastian Pufpaff eine Steilvorlage, die er sofort zu Satire verarbeitete.

Ob der Funke zwischen Publikum und ihm überspringt, entscheide sich meist in den ersten drei Minuten. "Vielleicht ist es ein bisschen wie beim Surfen, wo man die richtige Welle erwischen muss." Doch diesen Dreh hat der Komödiant mit dem außergewöhnlichen Nachnamen längst raus.

Apropos: Pufpaff sei kein Künstlername, sondern bürgerlich und echt. "Meine Vorfahren waren hanseatische Schwarzpulverhändler, daher der Name", berichtet der Rheinländer von seiner Ahnenforschung. Der Name stamme aus dem 14. Jahrhundert. "Man kann sich vorstellen, dass ich seit frühester Jugend damit konfrontiert wurde." Irgendwann wollte Pufpaff beweisen, dass nicht nur sein Nachname, sondern der ganze Typ witzig ist.

Dass ihm dies längst gelang, bescheinigen ihm nicht nur Fans, sondern auch Kolleginnen und Kollegen der "Heute-Show", wie Martina Hill, Oliver Welke oder Olaf Schubert. "Wenn wir uns bei der "Heute-Show" treffen, ist es immer wie bei einem gemeinsamen Schulausflug. Ansonsten sind ja die meisten mit einem eigenen Programm unterwegs."

Mit Oliver Welke verbinden ihn darüber hinaus die Themen Kochen und Grillen. Wie man Spareribs oder Steaks korrekt mariniert und vorbereitet - Pufpaff und Welke können darüber stundenlang fachsimpeln und philosophieren. Martina Hill laufe ab und an kopfschüttelnd an beiden vorbei, erklärt Sebastian Pufpaff.

"Es kommt auch schon mal vor, dass einer die eigene selbst kreierte Marinade zur Verkostung mitbringt", schmunzelt der Comedian. Die Frage nach seinem Lieblingsgericht beantwortet er umgehend: Limettennudeln mit Scampi und rotem Pfeffer. Selbst zubereitet, versteht sich. Wobei wir auch gleich beim Thema "Sonntagsfrühstück" wären, das Familie Pufpaff regelrecht zelebriert. "Bei uns hat die sich biegende Tafel Tradition." Darauf finde sich alles, was das Frühstücker-Herz begehrt: Ei, Wurst, Käse, Konfitüre, Mett-Igel, Käse, Tee und Kaffee, Säfte. "Wir nehmen uns viel Zeit, spielen nach dem Morgenmahl mit unseren zwei Kindern."

Danach geht es oft raus in die Natur. Sebastian Pufpaff selbst ist begeisterter Sportler, fährt Mountainbike und Ski und spielt regelmäßig Tennis. Gern sind die Pufpaffs im eigenen VW-Bus unterwegs, völlig autark und unabhängig vom Rest der Welt. Drinnen wird aber nur übernachtet. "Unser Wohnzimmer ist dann draußen." Zuletzt ging es u.a. Richtung Genfer und Comer See.

Dann überrascht der Kabarettist mit der Aussage, dass er Brandenburg ein wenig kennt. "Ich hatte eine Freundin, die aus Frankfurt an der Oder stammt." Er habe die gewässerreiche Gegend in dieser Zeit schätzen gelernt. Und das sei kein Gag, betont der Künstler. Auch Königs Wusterhausen kennt er. Von dort stamme wiederum die Cousine des Vaters. "Als Achtjähriger habe ich dort sogar mal Urlaub gemacht." In Erinnerung sei ihm aber auch die nervige vierstündige Warte- und Kontrollzeit am Grenzübergang. Verwandtschaft habe er darüber hinaus auch in Wismar. Ist er heute in Berlin, schaffe er es jedoch nur noch selten ins Märkische. Dagegen verschlägt es ihn den eigenen Worten nach in spannende Hauptstadt-Kieze wie Neukölln oder Friedrichshain.

Geboren und aufgewachsen ist Sebastian Pufpaff im Rheinland. Seine schulische Laufbahn beschreibt er als "konservativ langweilig". Nach einer einjährigen Praktikumsphase bei Pro 7 und ZDF studierte er an der Uni Bonn Politikwissenschaft, Soziologie, Staats- und Verfassungsrecht. Seine Abschlussarbeit befasst sich mit dem Thema: "Der moderne Politiker - Inszenierung in der Demokratie". Als studentische Aushilfskraft arbeitete Pufpaff bei RTL. "Mein erster Arbeitstag im RTL-News-Archiv war der 11. September 2001. Ich habe nie wieder so viel übers Fernsehen gelernt wie an diesem Tag." In Erinnerung sei ihm u.a. Nachrichtenmann Peter Kloeppel, der damals über sieben Stunden durchmoderierte.

Die Teilnahme an einem Comedy-Workshop in Köln war 2004 eine Art Initialzündung. "Da wusste ich: Witzig sein ist kein Ausweg, sondern der Einstieg." Der Humorist gründet mit Kollegen "Das Bundeskabarett" und schafft mit seinem Sieg beim Prix Pantheons den endgültigen Durchbruch.

Da war die Zeit im RTL-Shop als Assistent von Walter Freiwald längst vergessen. Sebastian Pufpaff wurde nach eigener Aussage damals mit der Begründung gekündigt: "Wir machen hier Tele-Shopping und keine Comedy. Das Produkt steht immer im Vordergrund." Pufpaff heute: "Nur wer im Keller gespielt hat, genießt den Ausblick von der Dachterrasse!"

Jens Rümmler