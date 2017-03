Wildberger Straßenbau beginnt am Mittwoch

artikel-ansicht/dg/0/

Wildberg (MZV) Der brandenburgische Landesbetrieb Straßenwesen will die Deckschicht der Ortsdurchfahrt Wildberg erneuern. Baubeginn ist am Mittwoch, 22. März, teilte die Sprecherin der Behörde, Cornelia Mitschka, am Montag mit. Beendet werden sollen die Bauarbeiten am 28. April.