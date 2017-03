artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Seit Montagfrüh wird in Berlin der siebenjährige Jason vermisst. Am Abend bat die Berliner Polizei unter anderem über soziale Medien um Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen. Jason war am Morgen gegen 8.20 Uhr zunächst unbemerkt aus einem Hort in der Pfingstberggasse in Berlin-Adlershof verschwunden.