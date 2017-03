Kia Rio: Kleiner Fünftürer mit gelungenem Outfit

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MäMa) Bei den Kia-Händlern rollte kürzlich die vierte Generation des Rio in die Schauräume. Mit sehenswert neuem Outfit, besserer Technik und mehr Komfort. Was sich an dem kleinen Koreaner alles änderte? Der Märkische Markt ist ihn bereits zur Probe gefahren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1560768/

Da sich unsere Autos irgendwie immer ähnlicher werden avanciert das Design mehr und mehr zum Schlüsselreiz. Das gilt auch für das inzwischen mächtig gewachsene B-Segment-Rudel. Gab es im Jahr 2000 für die erste Rio-Generation noch relativ wenig Wettbewerber, so muss sich der jüngste Spross nun gegen knapp 40 Konkurrenten behaupten. Was der kleine Fünftürer dank seinen gelungenen Outfits ohne Probleme schaffen dürfte.

Jedenfalls gelang es den Designern, die Feile an den richtigen Stellen anzusetzen. So spannt sich die Hülle noch markanter um die Räder, zeigt dabei ausgewogene Proportionen. Attraktiver präsentiert sich auch die Front mit breiterem Grill in der Kia-typischen "Tigernasen"-Form, flankiert von neuen Scheinwerfern und LED-Tagfahrlicht. In der Länge legte der Rio nur marginal (15 mm) auf 4,07 Meter zu, bei Breite und Höhe schrumpfte er indes, wenngleich nur im Millimeterbereich. Dennoch wurde es innen geräumiger. Beispielsweise beim Gepäckabteil welches mit 325 Liter um 37 Liter zulegte und nunmehr fast die Größe eines Kompakten bietet.

Die Sitze bieten feste Polster, sind gut konturiert. Allerdings ist die Sitzfläche nach wie vor kurz. Beim Cockpit gefallen uns oben die prägnanten horizontalen Linien. Alles wirkt hochwertig verarbeitet, hinterschäumt, aufgeräumt und nahezu knopffrei. Das gediegene Ambiente wird durch Lüftungsdüsen in Hochglanzschwarz sowie hier und da durch Lack und Elementen aus gebürstetem Alu geadelt. Der Pilot freut sich unterwegs über ein Multifunktionslenkrad und einen prima platzierten Schaltknüppel für die Schaltung. In den höheren Ausstattungen ist ein 7-Zoll-Touchscreen inklusive Navi, Kia Connected Services, Apple CarPlay, AndroidAuto und DAB-Radio erhältlich.

Vorerst gibt es als Motoren 4 Benziner (von 84 bis 120 PS, Preis ab 11.690 Euro) und einen 1.4er Diesel mit 90 PS (240 Nm, ab 20.190 Euro). Für das Sondermodell Dream-Team-Edition wird der 1.4er Ölbrenner auch als leistungsreduzierte 77-PS-Variante (ab 17.490 Euro) angeboten. Neu ist bei den Benzinern ein aufgeladenen Einliter-Dreizylinder (1.0 T-GDI) mit 100 und 120 PS (ab 16.890 Euro), den wir schon aus dem Cee´d kennen. Das erfreulich leise agierende Minikraftwerk mobilisiert 172 Nm und sorgt damit für ordentlichen Vortrieb. Spritzig und leise verrichtet er sein Tagwerk, dreht flott und unangestrengt hoch, wird nie zu laut, ist aber leider nur mit einem Fünfganggetriebe verbandelt.

Je nach Ausstattung bietet der Rio verschiedenste Assistenzsysteme wie einen Notbremsassistenten mit Fußgängererkennung oder einen Spurhaltehelfer.

Bleibt noch der Preis. Hier empfehlen wie die Sondermodelle Dream-Team. Zwar kostet der 100-PS-Turbobenziner knapp 17.000 Euro. Doch dafür kommt das Modell mit üppigen Zutaten daher, u. a. mit Klimaautomatik, Abbiegelicht, Fensterheber, Bordcomputer, Multifunktions-Lederlenkrad (beheizbar), Sitzheizung vorn, Parksensoren hinten, Nebelscheinwerfer, Regensensor, oder 16-Zoll-Alufelgen. Natürlich gilt für den Rio weiterhin eine Herstellergarantie von 7 Jahren (oder 150.000 km) sowie die 7-Jahre-Mobilitätsgarantie.

Kia Rio 1.0 T-GDI 100, Dream-Team-Edition

Motor: 1-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner, 100 PS

0-100 km/h: 10,7 Sek.

Spitze: 186 km/h

Durchschnittsverbr. laut Datenblatt: 4,5 Liter Super

C02-Wert: 102 g/km

Kofferraum: 325 bis 980 Liter

Preis: ab 16 890 Euro

Rainer Bekeschus