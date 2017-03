Russische Truppen in kurdischer Enklave stationiert

artikel-ansicht/dg/0/

Damaskus (dpa) Russische Truppen sind nach Angaben der wichtigsten kurdischen Miliz in einer syrische Enklave der Volksgruppe an der türkischen Grenze stationiert worden. Einheiten aus Moskau seien in dem Gebiet um die Stadt Afrin im Nordwesten des Landes eingerückt, um die kurdischen Kämpfer in "moderner Kriegsführung" zu trainieren, sagte Redur Xelil, ein Sprecher der Volksschutzeinheiten YPG. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte dazu lediglich mit: "Es gibt keine Pläne, eine neue russische Militärbasis in Syrien zu errichten."