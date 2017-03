Bauspielplatz macht diese Woche Räder fit

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Wer seinen Drahtesel fit für den Frühling machen will, der sollte diese Woche auf dem Neuruppiner Bauspielplatz "Wilde Blüte" neben der Fontane-Oberschule vorbeischauen. Ab 14 Uhr werden jeden Tag im Montagecafé Schläuche gewechselt, Ketten geölt, Lampen geprüft und andere kleinere Reparaturen vorgenommen. Matthias "Matze" Volkmers wartete auch schon am Montag auf die Radler.

Eigentlich wollte sich am Montag die Präventionsabteilung der Polizei dazugesellen und ihre Dienste in Sachen Fahrradcodierung anbieten. Wegen des schlechten Wetters wurde das aber auf Dienstag verschoben. Wer also sein Rad besser gegen Diebstahl schützen will, kommt heute zwischen 14 und 16 Uhr vorbei. Dazu müssen allerdings ein Eigentumsnachweis und ein Ausweis mitgebracht werden. Kinder brauchen die Erlaubnis ihrer Eltern. Die Freunde und Helfer bieten zudem ein Fahrsicherheitstraining an. Getüftelt werden kann noch die ganze Woche. Das Fahrrad ist nach Auskunft der Veranstalter nicht nur das gesündeste sondern auch noch das umweltschonendste Fortbewegungsmittel.