Auf die Brust geschossen

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Mit einer Schreckschusspistole soll ein Unbekannter am Sonnabend einen 26-jährigen Neuruppiner verletzt haben. Der Angegriffene wollte gegen 1 Uhr ein Mehrfamilienhaus an der Franz-Mehring-Straße verlassen. Dort soll ihm ein unbekannter Mann entgegengekommen sein. Als dieser ihm nicht klar sagte, wo er hinwolle, verwehrte der 26-Jährige ihm den Zutritt zum Haus. Der Unbekannte soll ihn dann in den Hausflur gedrückt, ihm eine Schreckschusspistole auf die Brust gehalten und abgedrückt haben. Daraufhin ging der 26-Jährige nach eigenen Angaben zu Boden. Der Angreifer flüchtete. Bei dem Anzeigenerstatter stellte die Polizei allerdings einen Alkoholgehalt von 1,92 Promille fest. Ärztliche Behandlung lehnte er ab.