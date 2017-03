Deutsche Bahn kündigt Zugausfälle an

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt(Oder) (MOZ) Auf der Zugstrecke zwischen Berlin und Frankfurt kommt es am Dienstag und am Mittwoch zu Behinderungen durch Bauarbeiten. Wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte, fallen an beiden Tagen einige Züge komplett aus. Bei anderen Verbindungen zwischen Fürstenwalde und Frankfurt gebe es einen Schienenersatzverkehr.