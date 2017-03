Im Dialog mit Politikern

artikel-ansicht/dg/0/

"Wir haben uns um die Teilnahme am Projekt "dialogP" des Landtages erfolgreich beworben", erklärte Winnie-Karen Giera, Lehrerin und Koordinatorin an der Schule, diese ungewöhnliche und von den Schülern wohl auch mit Spannung erwartete Möglichkeit, Landespolitiker an den fünf Thementischen direkt zu befragen. Und die Antworten von Udo Folgart (SPD), Barbara Richstein (CDU), Andrea Johlige (LINKE), Andreas Galau (AfD) und Ursula Nonnemacher (B 90/Grünen) fielen dann erwartungsgemäß auch recht differenziert aus.

Beispiel Windenergie. So fasste Schülermoderator Moritz in der Auswertung zusammen, dass sich in den Dialogen mit den Politikern herausstellte, dass es mehr Argumente für als gegen die Windkraft gegeben habe. Vier der fünf Politiker bekannten sich unter Berücksichtigung aller Vor- und Nachteile für die Nutzung der Windkraft - allerdings nicht uneingeschränkt. Die Meinungen der Schüler waren nach dem Dialog geteilt, denn auch bei den Befürwortern war so manches "aber" zu hören. Zum Beispiel von Udo Folgart: "Wir brauchen Windkraft im Energiemix und dafür mehr Akzeptanz, aber auch Veränderungen der Zahlungsströme", sagte er den Schülern. Die Bürger sollten etwas vom "Kuchen", den Einspeisegebühren, abbekommen. Hier müsse es Veränderungen geben. Andreas Galau sah die Technologie "ausgesprochen kritisch". Weil der Wind nicht immer wehe, müsse die alte Technologie weiter vorgehalten werden. Wie sie zur Aufhebung der auch in Ketzin/Havel viel diskutierten Höhenbegrenzung der Windenergieanlagen stehe, so die Frage von Chiara an Barbara Richstein. Die Landtagsabgeordnete lehnte das ab, sprach von Wildwuchs und einem Zuviel von Windenergieanlagen in der hiesigen Region. Auch sprach sie sich für den oft geforderten größeren Mindestabstand zur Wohnbebauung aus. Der sollte das Zehnfache der Anlagenhöhe betragen. Gegenwärtig sind lediglich 1 000 Meter einzuhalten. Auch zum Wunsch nach einem Laptop, der von der Schule jedem Schüler zur Verfügung gestellt werden sollte, fühlten die Schüler die Politiker auf den Zahn.

Zusammengefasst das Fazit aus den Diskussionen: Es gibt dafür wenig Hoffnung. Andrea Johlige betonte, wie andere auch, zwar die Wichtigkeit der Digitalisierung für das Berufsleben. Sie bezifferte die Kosten für das Land auf 100 Millionen Euro und setzte andere Prioritäten für die Schulen. Dazu gehörten die bessere Personalausstattung für die Schulen und mehr Mittel für die Landkreise für die Schulsozialarbeit, sagte sie. Andere Landtagsabgeordnete befürchteten eine Vernachlässigung der Rechtschreibung und der Handschrift sowie eine Ablenkung im Unterricht, beispielsweise durch Spiele.

Bezüglich erhöhter Polizeipräsens und Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen war die Meinung sowohl der Politiker als auch der Schüler ziemlich einhellig. Nur wenige Schüler sprachen sich dagegen aus. Ursula Nonnemacher befürwortete ausreichend Polizeipräsens. Hier sei die falsche Politik teilweise korrigiert worden. Und dann das oft gehörte "aber": Polizei könne nicht in jeder Straße 24 Stunden präsent sein. Durch mehr Videoüberwachung ließen sich weder Anschläge verhindern noch die Kriminalität in den Griff bekommen, aber sie könnte zu einer höheren Aufklärungsrate krimineller Delikte beitragen, sagte sie und befürwortete diese durchaus an Hotspots.

Alles in allem lobte sie diesen Dialog mit den Schülern und würde ihn gern im Landtag fortsetzen. Hierhin lud sie dann auch die Schüler ein.