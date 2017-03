Eine Ehe in 3000 Briefen

artikel-ansicht/dg/0/

Prof. Dr. Heinz Deutschland (83) - er ist gemeinsam mit seiner Frau Ruth Herausgeber des Buches "Ein Tagebuch in Briefen" - war am Montag zu Gast beim Seniorentreff der Beeskower Linken. Es war eine Nachfeier zum Internationalen Frauentag. Schließlich war Käte Duncker eine enge Mitarbeiterin der Frauenrechtlerin Clara Zetkin und dabei, als 1911 der Internationale Frauentag in Kopenhagen aus der Taufe gehoben worden ist.

Schon in den 1890-er Jahren engagierten sich die Dunckers in der Leipziger Arbeiterbewegung und gehörten als Sozialisten und Kriegsgegner zum linken Flügel der SPD. Sie waren Mitbegründer des Spartakusbundes und 1918 aktive Teilnehmer der Novemberrevolution. Durch ihre Arbeit - Hermann Duncker war Wanderlehrer - waren sie oft getrennt. In der Nazizeit lebten die Mitbegründer der KPD im Exil. 1947 - zurück gekehrt aus den USA - wurde Herrmann Duncker Direktor der Gewerkschaftsschule in Bernau.

Aus dieser Zeit - Duncker war damals schon 85 und auf einem Auge blind - kennt ihn Heinz Deutschland. Als junger Mann sollte er dem Funktionär zur Hand gehen. Als Herrmann Duncker starb, wurde Deutschland mit der wissenschaftlichen Nachlassverwaltung beauftragt. "In der Wohnung im Wandschrank habe ich in Schuhkartons diese 3000 Briefe gefunden, wohl sortiert und von Käte Duncker aufbewahrt", erzählt der Historiker. Ein Schatz, wie er findet, denn die Briefe seien Quelle ihres Alltagslebens und der Kulturgeschichte. "Beide waren begnadete Briefschreiber, die eine literarische Kultur entwickelt haben", würdigte Deutschland, der vor sich ein Foto von Käte Duncker und eine Skulptur von Hermann Duncker zu stehen hatte. Die Bronzeskulptur von Walter Howard stammt aus dem Beeskower Kunstarchiv.