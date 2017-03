Zurückhaltende Politessen

artikel-ansicht/dg/0/

20. März 2017 Parkplatzproblem am Krankenhaus - Blockierter Taxiparkplatz am Krankenhaus

© MOZ/Gerrit Freitag

"Das kann doch nicht sein", ärgert sich Ilona Pilz und schaut auf einen metallblauen Ford, der auf einem Parkplatz steht, der durch ein Schild eindeutig für Taxis reserviert ist. "Und das ist heute keine Ausnahme", sagt die Taxifahrerin. Fast immer, wenn sie zur Notaufnahme des Eisenhüttenstädter Krankenhauses fährt, würden auf den zwei Taxi-Stellflächen Privatfahrzeuge stehen. Eine ihrer Kolleginnen, die gerade mit ihrem Taxi vorbeikommt, bestätigt dies. "Ich habe schon zig Fotos gemacht. Oft sind es immer die selben Fahrzeuge", erklärt sie und fügt hinzu. "Aber es hat sich eben herumgesprochen, dass das Ordnungsamt hier nicht mehr kontrolliert."

Das wiederum hat Ilona Pilz auch schon gehört. Sogar aus dem Rathaus. "Aber was sollen dann die Schilder dort? Dann können die auch abgebaut werden," findet sie. Die Frau, die einst Eisenhüttenstadts erste Taxifahrerin war, erzählt aber auch, dass Politessen durchaus noch aktiv auf dem Krankenhausgelände seien. Sie selbst habe schon mal 10 Euro zahlen müssen, weil sie ihr Taxi direkt vor einem Eingang abgestellt hatte, um zwei gehbehinderte Rentnerinnen dort abzusetzen.

Doch zurück zum Parkplatz vor der Notaufnahme. Dass ein Privat-Pkw dort auf einer Taxi-Fläche steht, ist nicht das einzige Fehlverhalten an diesem Tag. Denn etliche der dortigen Stellflächen sind auf drei Stunden begrenzt. Normalerweise ist eine Parkscheibe also Pflicht. Allerdings liegt in gerade einmal einem Auto eine solche hinter der Frontscheibe. Die anderen sieben Autofahrer haben die Parkscheibe entweder vergessen oder aber die Schilder schlicht ignoriert. Ein Knöllchen hat jedoch niemand. "Na, wenn nie jemand kommt und das ahndet, dann denken die doch alle, sie können machen, was sie wollen", das steht für Ilona Pilz fest.

Im Ordnungsamt der Stadt hat Martina Harz, die Fachbereichsleiterin, am Montag sofort ein offenes Ohr für die Angelegenheit. Sie versichert, dass auf dem Krankenhausgelände weiter Kontrollen durch das Ordnungsamt stattfinden. "Das Krankenhaus hat uns da um Hilfe gebeten", sagt sie. Und diese Bitte wollte man nicht ausschlagen. Dennoch gibt es immer wieder Probleme. Ihre Mitarbeiter seien oft Beschimpfungen ausgesetzt, wenn sie auf dem Gelände Knöllchen verteilen. "Wir üben uns da derzeit in Zurückhaltung", betont Martina Harz. Als es um den Parkplatz vor der Notaufnahme geht, ist sogar von "äußerster Zurückhaltung" die Rede. Das würde aber nicht heißen, dass gar keine Kontrollen mehr stattfinden, betont die Fachbereichsleiterin. Sie berichtet, dass das Rathaus mit der Krankenhausgeschäftsführung in ständigem Dialog zu dem Thema stehe. "Die ganze Sache ist für uns auch unbefriedigend", sagt Martina Harz. Ihr zufolge arbeite das Krankenhaus an einem neuen Parkkonzept. Das Krankenhaus müsse schließlich nicht nur entscheiden, wo Parkplätze errichtet werden, sondern auch, ob diese zeitlich begrenzt sind oder ob man Stellflächen für Taxis benötige. Der Geschäftsführer des Krankenhauses war am Montag aufgrund von Auswärtsterminen nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Knapp 300 ausgewiesene Parkflächen gibt es auf dem Krankenhausgelände. Doch offensichtlich reichen diese nicht aus - jedenfalls an manchen Tagen und zu bestimmten Tageszeiten. Denn auf dem Areal befinden sich auch viele Arztpraxen, und wenn die voll sind, sind es auch die Parkplätze. Bereits im Vorjahr berichtete die MOZ, dass manch Autofahrer für wildes Parken sogar einen Strafzettel riskierte.