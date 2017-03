Überstunden bis zum Osterfest

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Das erste Mal seit seiner Wiedereinweihung erklingt im Dom St. Marien am Samstag vor Ostern die Johannes-Passion. Neben einem Kammerorchester und Solisten steht dann der Chor unter Leitung von Georg Popp vor dem Altar. Die Konzertproben laufen auf Hochtouren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1560786/

Bis der Ton sitzt: Bei den wöchentlichen Chorproben mit Klavierbegleitung treibt Domkantor Georg Popp seine insgesamt 64 Sänger zu Höchstleistungen an.

Bis der Ton sitzt: Bei den wöchentlichen Chorproben mit Klavierbegleitung treibt Domkantor Georg Popp seine insgesamt 64 Sänger zu Höchstleistungen an. © MOZ/Annemarie Diehr

"Kann es sein, dass die Tenöre mit den 16ern ein wenig auf Kriegsfuß stehen?" Georg Popp schaut in die Gesichter einer Gruppe gestandener Männer, die Notenhefte in ihren Hände sinken auf Bauchnabelhöhe, die Gesichtszüge entspannen sich. Hier, im hell ausgeleuchteten Chorsaal des St. Marien Doms, bleibt kein schiefer Ton ungehört, kein Buchstabe vermisst. "Ziehen Sie die Worte nicht zu sehr zusammen: "Mit dem'", unterbricht der Domkantor wenig später den Gesang von rund 50 Männern und Frauen. "Die Leute sollen den Text hören, nicht mitlesen müssen."

Für Georg Popp und seine Sänger wird es ernst. Wenige Wochen trennen den Kirchenchor von seinem nächsten großen Auftritt: Am 8. April erklingen im Dom die Choräle und Arien von Bachs Johannes-Passion. Deswegen heißt es jetzt: Überstunden und Wochenendproben. "Ich bitte Sie, die nächsten Male 15 Minuten mehr einzuplanen", warnt der Domkantor seine Truppe bei der wöchentlichen Donnerstagsprobe vor.

Jutta Hübner verpasst die wenigsten von ihnen. "Der Chor ist etwas besonderes. Die Atmosphäre, der Austausch miteinander ist einfach schön", sagt die 70-Jährige. Mit anderen Alt-Stimmen steht sie am äußeren Ende des Halbkreises, rechts neben ihr vibrieren die männlichen Bass-Stimmen.

"O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße,/Die dich gebracht auf diese Marterstraße,/Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden,/Und du mußt leiden." Choral Nummer drei, seit 20 Minuten. Georg Popp lässt nicht locker: "Denken Sie daran, so wenig "s' wie möglich. Betonen Sie lieber das "l': "Lust'."

Seit Jahresbeginn probt der Chor für sein Oster-Konzert. Für Kantor Georg Popp wird es ein besonderer Auftritt: "Die Johannes-Passion wurde das letzte Mal bei meiner Amtseinführung 1994 gespielt." Im wiedereingeweihten Dom erklingt die Worte des Evangelisten Johannes mit der Musik von Johann Sebastian Bach vor Ostern zum ersten Mal. Für viele des 64 Mitglieder starken Chores sind Melodie und Text deswegen Neuland.

"Es ist eine Gratwanderung", beschreibt Chorleiter Popp seine Arbeit. Die alten Chor-Hasen - das älteste Mitglied ist 86 Jahre alt - müsse er um Geduld bitten, während Neulinge und Nachwuchssänger - 14 Jahre alt ist der jüngste - bei der Stange gehalten werden wollen.

Renate Gentner konnte bereits Noten lesen, als sie in den Neunzigerjahren Chormitglied wurde. Als Kind hatte sie Gitarre gelernt. Beweisen musste sie ihre Notenkenntnisse nicht; auch auf ein Vorsingen verzichtet Domkantor Georg Popp. Was nicht bedeutet, dass der Anspruch des 57-Jährigen an seine Sänger gering ist.

Die Probe ist nach knapp zwei Stunden vorbei. Jetzt dürfen sich die Geburtstagskinder der vergangenen Woche noch ein Ständchen wünschen. Ein Sänger entscheidet sich für den Schlusschoral der Johannes-Passion. "Das machen wir gleich nochmal", bestimmt Popp, die Arme in Erwartung des ersten Taktes bereits ausgebreitet. Durch den Chor geht ein Seufzen, schon erheben sich die Stimmen.