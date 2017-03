Polizeibericht Bernau vom 20.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Ahrensfelde. Das Stromkabel eines Baustromverteilers sowie Werkzeug stahlen unbekannte Täter in derZeit zwischen Donnerstag und Sonnabend von einer Baustelle eines Einfamilienhauses in der Moselstraße in Ahrensfelde. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Garage gewaltsam aufgebrochen

Eberswalde.Den Diebstahl von Fahrrädern sowie Werkzeug aus einer Garage in der Heimatstraße in Eberswalde bemerkte der Besitzer am Sonnabend. Die Garage war in den letzten Wochen gewaltsam geöffnet worden. Der Sachschaden wird mit 3000 Euro angegeben.

Papiercontainerangezündet

Eberswalde. Anwohner in der Havellandstraße lösten in den frühen Morgenstunden des Sonnabends Feueralarm aus. Unbekannte hatten zwei Papiercontainer in Brand gesetzt. Der Sachschaden beträgt 500 Euro.

Fahrzeuggestohlen

Eberswalde. Gestohlen wurde am Freitag zwischen 13.40 und 22.05 Uhr ein in der Heinrich-Hertz-Straße abgestellter Audi A6 mit dem Kennzeichen BAR-AS 74. Der Schaden beträgt 6000 Euro.

Berlin. Wegen Rammarbeiten für den Neubau des „Karower Kreuz“ ist der Zugverkehr auf der S-Bahnlinie 2 zwischen Blankenburg und Karow unterbrochen. Bis Freitag sind zwischen 8 und 18 Uhr Busse im Einsatz.

Verkehrstipp